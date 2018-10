Ce mardi, vers 16 heures 30, les forces de police spéciales ont pris d'assaut un restaurant de l'avenue de la Gare à Esch-sur-Alzette. Plusieurs suspects ont été arrêtés par les 130 policiers qui ont mené l'opération. Huit trafiquants ont été arrêtés et placés en détention préventive.

Luxembourg 16

Esch-sur-Alzette: huit trafiquants arrêtés lors de l'action "coup de poing"

Ce mardi, vers 16 heures 30, les forces de police spéciales ont pris d'assaut un restaurant de l'avenue de la Gare à Esch-sur-Alzette. Plusieurs suspects ont été arrêtés par les 130 policiers qui ont mené l'opération. Huit trafiquants ont été arrêtés et placés en détention préventive.

(str/L.E) - C'est l'une des plus grandes actions policières de ces dernières décennies: un raid majeur dans le centre de la capitale du sud a eu lieu vers 16 heures 30, dans le cadre d'une enquête menée dans le milieu des trafiquants de stupéfiants à Esch-sur-Alzette depuis plusieurs mois.

La Police judiciaire et l'Unité spéciale de la Police grand-ducale avaient le regard tourné vers le Café "Chez Nadia" car l'établissement a joué un rôle clé dans un certain nombre d'affaires judiciaires concernant non seulement le trafic de drogue mais aussi des agressions brutales et de multiples tentatives d'homicide.

16 Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty

Huit personnes suspectées de trafic de stupéfiants ont été arrêtées par les 130 membres des forces de l'ordre qui ont participé à l'opération. Un substitut du procureur et un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg étaient présents sur les lieux.

Déroulement des faits

Vers 16 heures 30, les premiers officiers masqués ont pris d'assaut un camion garé dans l'avenue de la Gare. Ils ont ciblé certaines personnes qui ont été immobilisées et menottées en quelques fractions de seconde.



Au même moment, des troupes de policiers ainsi que des véhicules de police ont bouclé les quatre routes d'accès de l'avenue de la Gare. Toute les personnes présentes dans la zone ont fait l'objet d'une inspection. Un homme a tenté de s'échapper et a été arrêté. Deux autres qui s'étaient réfugiés dans une boutique de vêtements, ont été interpelés également.

Les huit personnes suspectées de trafic de drogue ont été interrogées par un juge d'instruction qui a délivré à leur encontre des mandats de dépôt: elles ont été placées en détention préventive au centre pénitentiaire de Schrassig.

Une instruction est ouverte et l'enquête se poursuit. Le parquet précise qu'il n'y a pas d'indices concrets laissant supposer que la présente affaire de trafic de stupéfiants est liée aux affaires de bandes rivalisant entre elles.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.