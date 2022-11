Des citoyens se sont plaints auprès de la ville sur cette décision concernant l'éclairage public. La commune a décidé de réagir.

Mesures d'économie d'énergie

Esch-sur-Alzette allume à nouveau ses lampadaires plus tôt

Des citoyens se sont plaints auprès de la ville sur cette décision concernant l'éclairage public. La commune a décidé de réagir.

(jt) - Depuis lundi, les lampadaires d'Esch s'éteignent une heure plus tôt le matin et s'allument une heure plus tard le soir. Cette mesure visait à économiser de l'énergie et des coûts. Mais la municipalité est revenue sur cette décision après les protestations de la population, comme le rapporte le Tageblatt ce samedi.

Un Noël moins lumineux à Luxembourg-Ville Après deux années marquées par la pandémie, le retour de la magie de Noël sous sa forme traditionnelle sera teinté de mesures d'économie d'énergie.

Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont notamment critiqué le fait que les enfants devaient se rendre à l'école dans l'obscurité le matin à cause de cette mesure d'économie d'énergie, car le soleil ne se lève qu'à 8h environ en raison de la saison. Et le soir, il n'y avait pas d'éclairage public une heure après le coucher du soleil, qui a lieu actuellement vers 16h45.

Retour à la cadence normale

Un porte-parole de la ville d'Esch-sur-Alzette a déclaré à nos confrères que les mesures d'économie d'énergie avaient déjà été décidées en octobre. La question d'un coucher et d'un lever du soleil plus tôt ou plus tard fin novembre n'aurait pas été posée en octobre.

La nouvelle programmation des lampadaires pour économiser de l'énergie n'aurait eu lieu que cette semaine. Toutefois, afin de ne pas mettre en danger les écoliers et les autres usagers de la route, la ville est toutefois revenue vendredi à l'ancienne cadence.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.