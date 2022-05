La Métropole du fer entend mettre en place un jumelage avec la ville ukrainienne de Stryï, près de Lviv. Un parrainage de soutien qui devrait être officialisé ce mardi par la signature d'un serment de jumelage.

Esch souhaite lier son destin à l’Ukraine

(ASdN) - Le soutien à l'Ukraine continue de se concrétiser. Près de trois mois après le début de l’invasion russe, c'est au tour d'Esch-sur-Alzette d'annoncer un acte symbolique. Le collège des bourgmestre et échevins de la deuxième plus grande ville du Grand-Duché entend ainsi signer, ce mardi, un serment de jumelage avec Stryï.

Pour la métropole du fer, ce partenariat se veut fortement symbolique, mais pas seulement. Ce rapprochement constitue en effet «un jumelage de soutien au peuple ukrainien qui subit l’agression Russe», précise ainsi Daniel Codello, coordinateur de la politique transfrontalière et européenne d'Esch-sur-Alzette, à nos confrères du Quotidien. Avec un objectif, celui de «multiplier l’aide».

Mais si cette assistance reste pour l'heure encore abstraite, le choix de la ville se veut lui stratégique. D'une part, par sa géolocalisation, mais également par la concentration de sa population. Située à l'Ouest du pays, Stryï constitue en effet une zone sûre. Si elle compte habituellement près de 60.000 habitants (soit près du double de la population d'Esch-sur-Alzette), elle accueille également, ces dernières semaines, plusieurs centaines de réfugiés en provenance de tout le pays.

Et bien que l'aspect humanitaire reste au coeur de cette l'initiative, ce partenariat a également pour vocation de perdurer dans le temps. Autrement dit, bien au-delà de la guerre. A terme, Esch-sur-Alzette espère ainsi mettre en place des échanges aux niveaux culturel, scientifique et éducatif. A titre d'exemple, les universités de Belval et de Lviv pourraient prochainement tisser des liens.



Ce type de rapprochement entre une ville ukrainienne et luxembourgeoise constitue néanmoins une première. D'autres villes du Grand-Duché pourraient toutefois suivre l'exemple. La bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, a ainsi d’ores et déjà exprimé sa volonté d’un jumelage entre Luxembourg et Kiev après la guerre.

A quoi sert le jumelage des villes ? Cette initiative d'après-guerre vise à créer des liens d'amitié et de solidarité à travers l'Europe. Ces dernières années, ces jumelages ne se limitent néanmoins plus au Vieux Continent. Néanmoins, les liens se tissent généralement entre les villes qui se ressemblent que ce soit par leur taille, leur culture ou leur histoire. Au Luxembourg, les 102 communes du pays ont d'ores et déjà créé pas moins de 130 partenariats à travers le monde. Le jumelage des villes d'Esch-sur-Alzette et Stryï constitue néanmoins le premier entre le Grand-Duché et l'Ukraine.

