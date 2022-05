Salami épicé, ail, anchois: les ingrédients de la pizza Escher sont aussi variés que la ville elle-même.

Un plat insolite

Esch invente sa propre pizza

(MKa avec Glenn SCHWALLER) - Salami épicé, anchois et ail: les ingrédients de la pizza Escher demandent un certain temps d'adaptation. Mais depuis peu, cette variante inhabituelle du plat traditionnel italien est proposée dans de nombreuses pizzerias de la métropole de la Minette.

L'idée est née au service des affaires économiques de la ville d'Esch. Dans le passé, la pizza était déjà souvent servie dans les restaurants de la deuxième plus grande ville du pays, comme l'explique l'échevin Pim Knaff (DP). Mais jusqu'à présent, elle n'avait pas encore de véritable nom. C'était donc l'occasion idéale de marquer cette étrange création de l'empreinte d'Esch.

L'objectif est le suivant: redorer le blason de la ville, qui n'est pas toujours des plus reluisants, tout en soutenant les restaurants locaux qui ont souffert pendant deux ans des restrictions imposées par la pandémie.

Des ingrédients qui reflètent l'histoire de l'immigration à Esch

Une idée supplémentaire derrière cette pizza inhabituelle: refléter le caractère multiculturel ainsi que l'histoire de l'immigration variée de la commune du sud.

Si la pizza est un plat italien traditionnel, le salami épicé est surtout répandu dans le sud de la France et en Espagne. Les anchois sont surtout consommés au Portugal et en Espagne, et l'ail est une ancienne plante cultivée dans la grande région autour du Luxembourg, comme l'explique Pim Knaff. Le plat combine donc de nombreuses influences culturelles, tout comme la ville d'Esch.

Déjà 15 pizzerias participantes

Dans un premier temps, la pizza sera surtout proposée à Esch même. Pas moins de 15 pizzerias de la métropole de la Minette participent déjà à l'action, seules les grandes chaînes de restaurants comme Domino's ont jusqu'à présent refusé de participer.

Afin que les restaurants participants puissent également promouvoir la pizza Escher, une présentation visuelle uniforme a été élaborée sous forme d'affiches et d'autocollants. Les habitants de la commune croiseront donc plus souvent à l'avenir les affiches avec l'illustration «Escher Pizza», que la ville d'Esch met à la disposition des établissements participants.

Et les clients semblent l’apprécier. Comme l'explique Luc Ewen de la ville d'Esch, les pizzerias participantes qui ont déjà proposé ce plat inhabituel ont toutes reçu des réactions positives.

Esch ne doit être qu'un début

Mais les responsables ont déjà jeté un coup d'œil bien au-delà des frontières de la ville. Dans une deuxième phase, il est prévu de faire connaître la pizza dans tout le pays, en permettant aux restaurants d'autres régions de proposer la pizza d'Esch sur leur carte.

En outre, la pizza ne devrait pas être le dernier plat à recevoir une étiquette Escher. Dans la commune du sud, on élabore déjà d'autres plans. «On ne s'arrête pas à la pizza, nous avons déjà des idées pour la saison froide», révèle Pim Knaff, mais sans en dire plus sur les plats qui pourraient suivre l'exemple de l’«Escher Pizza». Il faudra donc attendre l'hiver prochain pour le savoir.

Cet article a été rédigé pour l'édition allemande du Luxemburger Wort, traduit et édité pour la version française du site.



