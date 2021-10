L'accès au vaccin retrouve une facilité pour relancer une campagne qui, après dix mois, se cherche un nouveau souffle. Actuellement, 408.000 personnes disposent toutefois d'un schéma vaccinal complet au Luxembourg. Il en faut plus pour lever les dernières restrictions.

Esch et Ettelbruck retrouvent leur centre de vaccination

Ils étaient six jusqu'au début de l'été, mais le nombre de centres de vaccination ouverts au public depuis avait chuté. Seul restait actif le Hall Victor-Hugo dans la capitale. Mais voilà : la ''mise en veille" estivale terminée. Face à une campagne de vaccination «de proximité» jugée trop poussive et le lancement de l'administration de la troisième dose pour les seniors, la direction de la Santé a choisi de rouvrir deux sites. L'un au sud du pays (Esch-Belval), l'autre au Nord (Ettelbruck) et les deux à la même date : 16 octobre.

Dans les deux centres, le public pourra se rendre sans rendez-vous (et gratuitement) pour accéder à la vaccination. Une facilité de plus (à l'image du Vacci-bus) pour convaincre les 23% de personnes non vaccinées du pays à bénéficier de l'injection du sérum protégeant assurément contre les formes graves de l'infection.

Et si Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) ont monté le ton, vendredi, pour inciter encore et encore à la vaccination, là il est bien question de proposer «simplement et sans complication» un accès à la vaccination.

Les deux centres devraient reprendre du service jusqu'au 16 décembre. A raison de 24 heures de fonctionnement par semaine, à savoir :

Lundi : de 13h à 19h

Du mardi au vendredi : de 7h à 19h

Samedi : de 7h à 13h

Pour les résidents et les frontaliers qui le souhaitent, reste toujours la possibilité de se faire vacciner en prenant rendez-vous sur www.impfen.lu, mais aussi en cabinet médical (généralistes et pédiatres). Ces derniers, ouverts à la vaccination depuis août dernier, ont déjà administré 6.269 doses en deux mois.

