Esch devient centre de vaccinations

Patrick JACQUEMOT Dès ce lundi 15 février, la Maison des matériaux à Belval sera en mesure d'accueillir le public invité à recevoir l'injection anti-covid.

Et de deux! Après le Hall Victor-Hugo, dans la capitale, un deuxième centre de vaccination s'apprête à ouvrir ses portes. Lundi 15 février, le site d'Esch-Belval deviendra opérationnel, a-t-il été confirmé. Voilà un signe que la campagne vaccinale anti-covid, débutée le 28 décembre dernier, va bien s'accélérer dans les prochains jours. Pour l'heure, 21.390 doses ont été administrées, et 1.468 personnes ont reçu les deux injections préconisées.

Le vaccin Spoutnik V envisageable au Luxembourg Au cours d'un échange en ligne sur la campagne vaccinale, le directeur de la Santé n'a pas rejeté l'idée de voir la formule russe être retenue. Mais rien ne sera fait en dehors de l'aval de l'Agence européenne des médicaments.

Vendredi dans son intervention au côté de Xavier Bettel, la ministre de la Santé avait conditionné cette ouverture à la confirmation qu'un certain nombre de flacons promis seraient bien livrés. Il semble donc que le Luxembourg a pu recevoir l'assurance d'être suffisamment doté de la part des trois laboratoires pour l'heure autorisés. Pas au point d'ouvrir les cinq centres envisagés à l'échelle nationale, mais tout de même.

La ministre de la Santé a confirmé que chaque destinataire du courrier postal l'invitant à s'inscrire pour une vaccination aurait la possibilité de choisir son centre. Le plus proche, le plus facilement accessible, etc. Tout comme Paulette Lenert a confirmé que les sujets handicapés pouvaient demander l'assistance du service Adapto pour le transport; les personnes bénéficiant de l'assurance dépendance seront prises en charge par les services spécialisés habituellement actifs pour leurs déplacements usuels.

Le fonctionnement du centre de vaccination du Limpertsberg ayant donné satisfaction depuis quatre semaines, le site de Belval fonctionnera sur le même mode. Soit un parcours en cinq étapes :

L’accueil : la personne arrivant au centre voit son rendez-vous contrôlé par le personnel de sécurité L’enregistrement : la personne se présente à l’enregistrement. À partir du code barre figurant sur l’invitation ou sa carte de sécurité sociale, son dossier patient est créé L’attente : la personne est orientée vers la zone d’attente où des agents communaux l’inviteront à rejoindre une file de vaccination La vaccination : la personne a un bref entretien avec un médecin qui complète le questionnaire de vaccination et qui signifie son accord à la vaccination. Il imprime le certificat de vaccination et le transmet à l’infirmière qui procède à l’administration du vaccin Le repos : la personne peut rejoindre une zone de repos après la vaccination. Des secouristes du CGDIS étant là en cas de besoin.

Déjà 557 recrutements pour la campagne vaccinale Alors que 17.628 doses anti-covid ont déjà été administrées, la montée en puissance des centres de vaccination luxembourgeois se prépare. Et les contrats pour employer médecins et infirmiers se multiplient.

Depuis le 8 février, les équipes en place pour la vaccination ont accès au vaccin AstraZeneca. Un fait non négligeable dans la diffusion des sérums puisque celui-ci a été recommandé aux moins de 65 ans. Avec désormais trois fournisseurs (AstraZeneca, Moderna et Pfizer/BioNTech) le gouvernement espère entamer la phase 2 de sa stratégie de protection sanitaire de la population. Il s'agira alors de proposer la piqûre et son rappel aux seniors de plus de 75 ans non pris en charge en maisons de retraite ou de soins.

A l'avenir, trois autres centres de vaccinations seront activés dans le pays. Ils seront établis à Ettelbrück, Mondorf-les-Bains (Maison des scouts) et Sandweiler (locaux de Luxembourg Air Rescue).

