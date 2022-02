De plus en plus de personnes souhaitent visiter la commune de Esch-sur-Alzette. Celle-ci recherche désormais des guides indépendants.

Une demande en hausse

Esch cherche de nouveaux guides touristiques

(S.MN. avec Glenn SCHWALLER) Qu'il s'agisse de patrimoine industriel ou d'architecture moderne, Esch-sur-Alzette a beaucoup à offrir aux touristes. Cela semble d'ailleurs attirer de plus en plus de visiteurs dans la métropole à l'approche du programme Esch2022. Afin de répondre à la demande croissante, Esch est désormais à la recherche de guides touristiques indépendants.

Jusqu'à 15 guides recherchés

On recherche donc au total dix à quinze assistants pour renforcer l'équipe existante de l'Infofabrik d'Esch, qui organise les visites guidées. Leur tâche consiste à accompagner les visiteurs lors de différents tours à travers la commune du sud et à leur fournir des informations utiles. Pour devenir guide, il n'est pas nécessaire d'habiter à Esch. La condition est toutefois d'être flexible et de suivre une formation organisée par la commune. A l'issue de cette formation, on obtient un certificat qui autorise à diriger les visites.

Différents points forts des tours

Actuellement, il y a trois tours de ce type à Esch, qui sont proposés chacun dans un domaine différent. En plus d'un circuit dans le centre de la métropole du sud, il existe donc un circuit qui met l'accent sur l'architecture ainsi qu'un autre circuit qui met en avant l'histoire d'Esch. Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter la Fabrique d'information d'Esch au numéro de téléphone 54 16 37 ou vous rendre directement dans leurs bureaux au centre-ville d'Esch (85, rue de l'Alzette).

