Réduction de l'éclairage

Esch adopte de nouvelles mesures d'économie d'énergie

Les prix élevés de l'énergie n'impactent pas seulement les ménages et les entreprises, mais aussi les communes. Afin de réduire sa consommation d'énergie, la ville d'Esch-sur-Alzette a décidé de prendre de nouvelles mesures d'économie d'électricité. La commune l'a fait savoir mercredi dans un communiqué de presse.

Ainsi, les bâtiments publics, à l'instar de la bibliothèque, de la Bridderhaus, ou du conservatoire de musique, ne seront plus éclairés que six heures par jour, de 16h à 21h.

En outre, les rues seront aussi plus sombres. L'éclairage public s'allumera une heure plus tard le soir et s'éteindra une heure plus tôt le matin. Cette mesure entre en vigueur dès cette semaine.

Moins de lumière au marché de Noël

Le marché de Noël est également concerné par les mesures d'économie d'énergie. Alors que lors des éditions précédentes, il était illuminé douze heures par jour, il ne le sera plus cette année que pendant six heures au maximum. Selon la commune, cela permettra logiquement de réduire la consommation d'électricité de 50%. Les vendredis et samedis feront cependant mesure d'exception, puisque les lumières pourront rester allumées une heure de plus.

Les mesures décidées cette semaine ne sont pas les premières que la commune ait adoptées pour économiser de l'énergie. Depuis le 1er octobre, la température a déjà été abaissée à 20 degrés dans les bâtiments publics tels que les bureaux ou les écoles. Dans les salles de sport, les ateliers et les entrepôts, elle n'est même que de 15 degrés. En revanche, les installations de chauffage des parkings ont été réduites.

