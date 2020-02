La KulturFabrik entend bien prendre part aux manifestations célébrant Esch-sur-Alzette comme «capitale européenne de la culture». Même si l'abandon de plusieurs projets pouvait faire craindre un désistement.

Esch 2022 se fera bien avec la Kufa

(pj) «Mobilisée»: tel est l'état d'esprit de la KulturFabrik. Et le centre culturel a tenu à le rappeler, ce mardi, alors que dans les colonnes de L'Essentiel il était indiqué que l'entité venait de «retirer huit projets phares» de la programmation d'Esch 2022. Ce n'est pas le cas. Si la KuFa avait bien proposé huit dossiers au bureau de coordination des festivités, dès juin 2017, elle a finalement choisi de n'en reprendre que deux dans l'appel à projets relancé à l'été 2019.

Cependant, «après une analyse approfondie des recommandations d’Esch 2022 et du planning de ces deux projets, la Kulturfabrik est arrivée au constat que les calendriers actuels n’étaient plus tenables et ne garantissaient donc plus une planification suffisante et adaptée à la bonne réalisation desdits projets». Par lui-même donc, le centre met de côté ses deux propositions. Mais... en a déjà proposé une nouvelle. C'est dire la volonté d'être bien partie prenante à cette seconde édition d'«Esch, capitale européenne de la culture».

Ainsi, le centre culturel eschois de la rue de Luxembourg a, en fin d'année dernière, proposé une nouvelle initiative : un festival musical indoor dans des lieux insolites. Et si cela ne suffisait pas à témoigner de la volonté de la structure d'être acteur de l'initiative culturelle à venir, un communiqué rappelle, mardi, que «plusieurs autres projets sont en cours d’élaboration et des détails suivront». Nul doute que certaines de ces idées seront retenues dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de 35,3 millions d'euros accordée pour l'événement.

«Nous n'allons pas faire revenir les Rolling Stones» Esch 2022, Capitale européenne de la Culture, est désormais sur de bons rails selon Nancy Braun, la directrice générale, et Christian Mosar, le directeur artistique. Le duo en charge de l'exécutif du projet promet «des opportunités et des rencontres», mais «pas forcément des grands noms».

Nancy Braun, nommée directrice générale de la Capitale européenne de la Culture depuis 2019, s'est associée à cette communication. Et d'insister dans ce contexte : «La Kulturfabrik joue un rôle clé. Au-delà de la réalisation de ses propres projets, elle s’associera à d’autres porteurs de projets. Nous sommes très heureux de l'avoir à bord, elle est bien évidemment indispensable pour le projet dans sa globalité».