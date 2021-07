19,3% de l’électricité consommée au Grand-Duché est produite au Luxembourg. Et la part des kilowatts issus de ressources renouvelables ne cesse de progresser.

Une bonne année pour l'électricité verte

Une éolienne par-ci, un panneau solaire par-là, des installations biogaz plus loin : petit à petit, le Grand-Duché tend vers l'objectif avoué d'augmenter d'un quart la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique d'ici 2030. Et un nouveau pas a été franchi l'an passé où le pays a réussi à produire via le soleil, le vent, l'eau ou la décomposition naturelle de matière quelque 979 gigawatts-heure. Soit 22% de progression en un an.

Et si le Grand-Duché (via des installations installées aussi bien par des particuliers, des collectivités que des entreprises) a produit plus d'électricité, il a surtout produit plus vert. Ainsi, 81% de l'énergie injectée sur le réseau national étaient issus de la production luxembourgeoise basée sur les sources d’énergies renouvelables.

Il s'agit là d'un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Même si, au regard de la consommation globale des habitants et de l'activité économique, ces gigawatts verts ne représentaient ''que'' 15% des besoins.

En effet, le Grand-Duché reste considérablement dépendant de ses importations d'énergie. L'Allemagne restant de loin le principal fournisseur (3.584GWh), suivie de la France (1.155) et de la Belgique (390).

Dans son dernier rapport, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) note également que 2020 se sera soldée par une chute de la consommation électrique globale. Cela peut s'expliquer facilement. Entre le lockdown du printemps dernier, la reprise cahin-caha des entreprises ou la moindre présence des frontaliers en raison du télétravail, il y a forcément eu moins de watts consommés l'an passé. Et l'ILR de chiffrer cette diminution à -4,5%, pour atteindre les 6.262 GWh facturés sur douze mois.

Ces résultats satisferont certainement le ministre Déi Gréng de l'Energie luxembourgeois, grand promoteur non seulement d'une production énergétique moins axée sur les ressources fossiles, et partisan d'une sobriété dans la consommation. Un Claude Turmes qui, mardi, a aussi défendu un rapprochement avec le Danemark.

Il s'agirait de cofinancer avec Copenhague la réalisation d'un parc éolien offshore géant et d'îles énergétiques. Depuis quatre ans, le Luxembourg compte déjà deux accords de coopération énergétique avec la Lituanie et l’Estonie. C’est d'ailleurs grâce à cette dernière que le pays a rempli son objectif 2020 qui consistait à réaliser une part de 11% d’énergie renouvelable dans son bouquet énergétique.

