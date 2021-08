Le plein d'hydrogène attendra 2022

Une station de recharge pour automobile était envisagée à Bertrange pour cette année, mais le concessionnaire chargé de son exploitation a baissé les bras. Un autre projet verra le jour à Bettembourg l'an prochain. En attendant, direction l'Allemagne pour l'unique possesseur d'une voiture roulant avec ce carburant "propre".

Environnement

Guy Breden et son épouse, chimiste, sont des pionniers. Ils sont actuellement les seuls propriétaires d'une auto à hydrogène au Luxembourg. Une Toyota Mirai dont toutefois ils ne peuvent faire le plein au Grand-Duché, faute de station de recharge en H2. Aussi, doivent-ils se rendre à Aix-la-Chapelle ou Sarrebruck quand vient l'heure de passer à la pompe. Et cela risque de durer quelques mois encore. En effet, le projet d'ouverture d'une station à Bertrange a été abandonné. Un retrait «en dernière minute», informe le ministère de la Mobilité.

Mais pas question d'abandonner l'idée pour l'administration conduite par François Bausch (Déi Gréng). D'autant que la fin des moteurs thermiques est annoncée... Il aura fallu des «négociations intensives» mais un autre site et un autre exploitant ont été trouvés pour pallier le manque actuel en matière de point de recharge en hydrogène pour voitures particulières. Le futur site d'implantation retenu est donc Bettembourg, plus précisément non loin du hub multimodal.

Non, le régime des aides à l'achat accordé par le gouvernement luxembourgeois ne se limite pas aux seules voitures ( ou vélos ) électriques. Même si leur déploiement reste fortement encouragé , ce sont bien l'ensemble des «véhicules à faibles émissions et à zéro émission» que souhaite encourager l'Etat. Aussi, le ministère de la Mobilité l'assure : «les véhicules à pile à combustion à hydrogène (à zéro émission) sont donc déjà aujourd'hui éligibles pour la prime ». Jusqu'à 8.000 euros dans le cas présent.

En effet, la future station viendrait s'ajouter au projet pilote défendu par les CFL de disposer sur le centre routier sécurisé d'une borne à hydrogène rail/route. Un équipement doublement utile : à la fois pour l’alimentation en carburant des locomotives et poids lourds équipés des motorisations adéquates qui viendraient à se rendre sur site par la route ou le rail.

Au Grand-Duché, la Ville de Luxembourg avait retenu à titre expérimental des bus fonctionnant à l'hydrogène, dès 2003. Modèles abandonnés quatre ans plus tard. Du côté des transporteurs routiers nationaux, là encore, aucun engouement face à une technologie embarquée encore lourde et coûteuse pour ce type d'engins.

Le fonctionnement d’une station de recharge en hydrogène est comparable à celui d'une station de recharge en gaz naturel comprimé, existant déjà aujourd'hui. L’hydrogène est rechargé sous pression dans le véhicule en forme gazeuse (actuellement 700 bars pour les voitures, 350 bars pour les camions). L’approvisionnement d’une voiture particulière en hydrogène dure ainsi environ 3-5 minutes. Il faut compter environ 5-6 kg de gaz pour pouvoir circuler sur près de 500 km.



Trois avantages à rouler à l'H2

- La conduite d'un véhicule à hydrogène n'émet pas de CO2 ou d'autres particules nocives. L'hydrogène est donc le carburant le plus écologique qui existe à ce jour.

- Aucune pollution sonore, la motorisation étant aussi silencieuse que celle d'une automobile électrique.

- L'hydrogène est une ressource quasi inépuisable. Il se trouve dans l'eau, les plantes et l'engrais, et peut être obtenu à l'infini.

Trois défauts de l'hydrogène

- Des véhicules encore rares et coûteux à l'achat, et disposant d'un réservoir volumineux.

- Un carburant loin d'être peu onéreux (autour de 10 euros/kg).

- L'hydrogène est le plus souvent extrait de source fossile. Sa production nécessite l'emploi de beaucoup d'énergie et émet du gaz à effet de serre (CO2). L'hydrogène n'est vraiment vert que lorsqu'il est produit à partir d'électricité 100% renouvelable donc.