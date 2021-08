Le gouvernement a participé à la consultation publique concernant la prolongation de fonctionnement, jusqu'en 2025, des réacteurs de la centrale de Doel.

Luxembourg 2 min.

Environnement

Le Luxembourg réservé sur le sort du nucléaire belge

Patrick JACQUEMOT Le gouvernement a participé à la consultation publique concernant la prolongation de fonctionnement, jusqu'en 2025, des réacteurs de la centrale de Doel.

Sortir du nucléaire, d'accord. Mais pas tout de suite... Ainsi, dès 2015, le gouvernement belge avait-il exprimé le souhait de voir la centrale atomique de Doel continuer à produire des mégawatts jusqu'en 2025. Six ans plus tard, l'ambition reste la même. Sauf que depuis, deux décisions de la Cour européenne de justice et de la Cour constitutionnelle belge sont venues rappeler aux dirigeants du royaume qu'ils ne pouvaient prendre pareille décision en s'abstenant de toute évaluation environnementale ou d'une consultation publique. Deux choses ''omises'' à l'époque...

Qu'avez-vous fait après l'explosion de Cattenom? Si la centrale nucléaire lorraine connaissait un accident sérieux, le Luxembourg pourrait être rayé de la carte. Le film "An Zero" (diffusé mercredi sur Arte) et une appli vous invitent à une immersion personnelle dans la catastrophe.

Puisque désormais les avis sont sollicités, particuliers comme autorités gouvernementales peuvent donc faire connaître leur point de vue sur cette prolongation d'activité de deux réacteurs (sur quatre) de la centrale établie près d'Anvers et en service depuis 1975.

Pour les Länders allemand de Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie déjà, c'est nein! Une opinion partagée, bien entendu, du côté du ministère de l'Environnement luxembourgeois.

Interrogée sur le sujet par le député Mars di Bartolomeo (LSAP), la ministre Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a ainsi rappelé, lundi, la position officielle du gouvernement. Dans le cas présent, comme pour tout ce qui concerne l'usage du nucléaire dans la production énergétique : un refus de toute prolongation a été signifié aux autorités belges. Le 29 juin dernier, l'avis officiel du pays a ainsi été transmis à la ministre belge de l'environnement, Zakia Khattabi (Ecolo).

Le calendrier nucléaire belge «pollué» par les déchets La Belgique fermera bien ses centrales d'ici 2025, mais il lui reste à savoir que faire exactement de ses déchets.

Déjà au printemps 2020, la ministre Carole Dieschbourg avait invité les Luxembourgeois à participer massivement à la consultation (enfin) lancée. Cela afin de s'exprimer sur le bonus d'activité des réacteurs de la centrale de Doel mais aussi sur la question de la gestion des déchets nucléaires. Une partie devant possiblement se retrouver enfouie pas si loin du Grand-Duché...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.