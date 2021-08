À Howald, fin mai, des mètres cubes de béton s'écoulent dans un égout principal. Le début d'une pollution qui aura mobilisé bien des moyens mais aura surtout impacté le ruisseau voisin de l'incident.

Luxembourg 5 min.

Environnement

Le Drosbach paye un lourd tribut aux chantiers voisins

À Howald, fin mai, des mètres cubes de béton s'écoulent dans un égout principal. Le début d'une pollution qui aura mobilisé bien des moyens mais aura surtout impacté le ruisseau voisin de l'incident.

(pj avec Steve REMESCH) Six jours durant en mai dernier, les eaux usées de la zone industrielle de Howald se sont déversées dans le Drosbach et, côté Hesperange, dans l'Alzette. Pendant sept semaines, cet improbable bouillon a été pompé entraînant une ronde incessante de camions-citernes sur site. Mais ce n'est que depuis mi-juillet que la question est remontée à la surface publique, à l'occasion d'une question parlementaire du député François Benoy (Déi Gréng).

L'antigel du Findel finit dans les ruisseaux Le bassin de rétention de l'aéroport de Luxembourg ne suffit pas à stocker suffisamment les eaux sales hivernales. D'où des débordements provoquant la pollution des cours d'eau voisins.

Mais voilà en réalité des années que le petit ruisseau Drosbach est sans doute l'un des cours d'eau du pays ayant le plus souffert de l'activité humaine. Toujours en raison d'erreurs techniques, comme cela avait déjà été évoqué à l'occasion des aménagements du nouveau quartier au ban de Gasperich.

Le Drosbach prend sa source au-delà de Leudelange, puis passe devant la zone industrielle de Grasbësch jusqu'à Cloche d'Or et disparaît sous terre au rond-point Gluck, pour ressortir à l'air libre dans la forêt juste en dessous des courts de tennis de Howald. Pile là où les travaux de la nouvelle ligne de tramway viennent actuellement modifier l'aspect de la rue des Scillas et où les travaux du tunnel du Rangwee impliquent aussi des installations en sous-sol.

Poissons morts, flore malmenée, pollution des rives

C'est au cours d'une opération technique, le 27 mai dernier, qu'une conduite d'égout (menant de Howald à la station d'épuration d'Hesperange) a été endommagée. Sept m3 de béton sont venus boucher le tuyau, avec les conséquences que l'on imagine alors pour l'environnement. L'administration de la gestion de l'eau (AGE) ne sera avertie de l'incident qu'une semaine plus tard. Et encore au cours d'une inspection de ses agents.

La cause de cette ''erreur'' fait, depuis, l'objet d'une étude. Une enquête importante notamment aux yeux des assureurs qui, selon le principe du pollueur-payeur, devront prendre en charge les frais financiers engagés. Et la facture s'annonce lourde car il a fallu non seulement stopper la pollution mais il faudra aussi, par la suite, régénérer le cours d'eau impacté. Poissons morts, flore malmenée, pollution des rives : les conséquences sont lourdes même si la biodiversité locale était déjà bien atteinte.

La pollution de l'eau ciblée au cas par cas Alors que l'Attert est polluée depuis mardi dernier après l'incendie d'une usine de biogaz, la Fédération des pêcheurs demande des mesures pour prévenir ce type d'accident. Pour l'Administration de la gestion de l'eau, les modalités actuelles sont suffisantes.

Une semaine après l'incident, le 2 juin, le débordement du cloaque peut enfin être atténué. Les eaux usées sont pompées directement hors de la canalisation obstruée, pour être rejetées dans un égout non loin. Au départ, appel est fait à un agriculteur. Avec son tracteur et sa remorque à lisier, il fait la navette entre le chantier, une bouche d'égout sur le parking de la rue des Bruyères et une autre bouche d'égout sur le parking de Cactus Hobby.

Plus tard, une entreprise spécialisée de Bitburg sera appelée à la rescousse. Cette intervention aura duré 51 jours, du 2 juin au 23 juillet. Avec certainement près d'un millier d'allers-retours réalisés à toute heure du jour et de la nuit.

La capitale s'offre une «nouvelle» station d'épuration En investissant 295 millions d'euros, la Ville de Luxembourg n'entend pas seulement doubler sa capacité de traitement des eaux usées, il est aussi question d'améliorer les performances du site de Beggen.

Dans le même temps, une entreprise de Belgique a été chargée de restaurer l'ouvrage abîmé. Trou à creuser, introduction d'un robot pour fraiser le bouchon de béton, dégagement des morceaux avec un jet d'eau de 2.500 bars de pression : l'opération aura duré sept semaines avant que l'égout ne soit à nouveau fonctionnel le 23 juillet dernier.



Si elles ont causé pour des millions d'euros de dégâts, les pluies abondantes de la mi-juillet auront eu un avantage : celui de ''nettoyer'' quelque peu le pauvre Drosbach. Les averses lessivant le ruisseau des matières organiques déversées. Une auto-guérison naturelle, mais dont les effets bénéfiques notamment sur la faune ne seront éventuellement perceptibles que dans plusieurs semaines, voire des mois. Les animaux pourraient alors migrer à nouveau progressivement depuis l'Alzette vers le ruisseau.

Une entreprise spécialisée de Bitburg a été mobilisée pendant des jours pour pomper les eaux sales avant d'aller les déverser quelques dizaines de mètres plus loin... Photo: Gerry Huberty

«Mais la pression sur un tel cours d'eau est naturellement très élevée en raison des nombreux chantiers de construction aux alentours», ne cache pas Luc Zwank. Interrogé par le Luxemburger Wort, le directeur-adjoint de l'administration de la gestion de l'eau d'expliquer : «En raison des travaux importants autour du Drosbach, les polluants sont lessivés encore et encore, et ils filent ensuite dans le cours d'eau.» Et même si elle est bien appliquée, la réglementation sur les mesures de précaution à prendre pour les travaux en bord de cours d'eau n'est pas une garantie absolue.

Dans la réalité, force est de constater que si les inspections seraient indispensables, «le bureau de gestion de l'eau n'a pas les moyens de contrôler chaque site de construction», admet Luc Zwank. Une situation qui, au vu des épisodes de pollution à répétition, devrait s'arranger. En paroles oui, mais dans les actes... Le Drosbach attend pour voir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.