Luxembourg 3 min.

Environnement

La Haute-Sûre se familiarise avec son Ranger

Voilà un peu plus d'un mois que Tom Schmit a pris ses fonctions au Parc naturel de la Haute-Sûre. Entre attention sur la propreté du site et rappel des consignes aux visiteurs, il ne manque pas de travail.

(pj avec Marc Hoscheid) - Pas de chapeau, pas de short et pas de chaussettes blanches montant jusqu'aux genoux. Décidément, Tom Schmit n'a rien de l'image d'Epinal que l'on se fait du «ranger». Pourtant, c'est bien ce jeune homme de 29 ans qui occupe désormais ce poste unique au Luxembourg, au Parc naturel de la Haute-Sûre au Nord du pays. Jeans, polo bleu : voilà son uniforme.

Depuis un bon mois, Tom Schmit est ainsi chargé de veiller au respect de la réglementation autour du barrage de la Haute-Sûre. Et si son bureau est fixé à l'ancienne usine textile d'Esch-sur-Sûre, c'est plus souvent au dehors que le jeune homme vadrouille. Patrouille plus exactement. De Wiltz jusqu'au barrage, voilà son terrain d'action.

A pieds, en e-bike ou avec la voiture électrique du Parc, Tom Schmit sillonne ce coin de nature qu'il convient de préserver. «En fait, je voulais être forestier, mais tout le monde me l'a déconseillé», sourit le jeune homme. A la place, après une 13ème générale à Wiltz, le voilà qui prend la direction du Canada où il séjournera un an durant: trois mois de détente et neuf mois à travailler comme jardinier-paysagiste.

En un clic Au total, environ 2.500 places de stationnement sont disponibles à proximité des six plages où la baignade est autorisée. Les personnes intéressées doivent réserver leur billet en ligne.



A son retour au Grand-Duché, il tombera sur l'offre d'emploi du poste de Ranger. «Et là, je savais que je devais postuler», se souvient-il en affichant un large sourire. Comme lui, ils furent environ 130 hommes et femmes à vouloir décrocher le job. Finalement, le parc lui accordera la place. Un geste de confiance qui a touché le garçon qui, dans ses jeunes années, avait déjà eu l'occasion de travailler pour l'organisation.

Maintenant, le ranger fait de la prévention. Rappellant notamment les règles de sécuruté ou de propreté aux (très) nombreux visiteurs des lieux. A commencer par les baigneurs qui pensent qu'ils peuvent piquer une tête en n'importe quel lieu. Et Tom Schmitt de confier que les discussions tournent parfois au vinaigre : «Il y a eu des situations où j'étais débordé, une fois j'ai attendu 35 minutes à Insenborn jusqu'à ce que la police arrive». Pour gérer au mieux les situations tendues, il va bientôt bénéficier d'une formation de gestion de conflit.

Sympa le cadre de travail...

Il lui faut aussi discuter avec les uns et les autres pour que cigarettes et autres restes de barbecue ne finissent pas parterre. Ou que les chiens soient bien tenus en laisse par leurs maîtres. «Mais ça ne sert à rien de se disputer avec les gens parce qu'ils vous regardent comme si vous étiez le dernier des idiots», a-t-il déjà constaté.

Heureusement, ce qui fait l'intérêt du poste tient plus dans le conseil donné aux promeneurs et autres touristes. Tom a noté qu'«une bonne moitié sont étrangers, venant principalement de l'Allemagne ou de la Belgique toute proches». Avec une fréquentation des sites qui varie bien entendu en fonction des jours et de la météo. D'ici peu, les renforts d'étudiants qui viendront pour l'été travailler pour le compte du Parc seront des assistants bienvenus sur le large domaine qu'il doit couvrir.

Ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas Tout n'est pas permis à l'Obersauerstausee. Par exemple, il est interdit de faire un barbecue au sol. En outre, les chiens ne sont pas autorisés sur les plages de baignade, qu'ils soient tenus en laisse ou non. Ceux qui enfreignent ces règles risquent une amende. Si les fumeurs sont tolérés sur les plages, les mégots doivent être pris en charge et non laissés sur place.



