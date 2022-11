Si les voyants du Grand-Duché ne sont pas au rouge en matière d’épidémie de bronchiolite, l’apparition des premiers cas n’en est pas moins précoce. Point de situation avec le docteur Isabel de la Fuente de la Kannerklinik.

Megane KAMBALA Si les voyants du Grand-Duché ne sont pas au rouge en matière d’épidémie de bronchiolite, l’apparition des premiers cas n’en est pas moins précoce. Point de situation avec le docteur Isabel de la Fuente de la Kannerklinik.

Alors que la France connaît un pic épidémique de bronchiolites et que les urgences de tout le pays sont sous tension, le Luxembourg est quant à lui bien loin d’être en alerte maximale. Cependant, les premiers cas de bronchiolite constatés remettent au premier plan la nécessité de rappeler ce qu’est la maladie, afin de s’en prémunir le mieux possible.

Docteur de la Fuente, pourriez-vous rappeler ce qu’est la bronchiolite et qui cela touche?

«La bronchiolite est une infection virale des voies respiratoires inférieures causée par l’inflammation des bronchioles, les voies respiratoires plus fines dans les poumons, ayant pour conséquence des difficultés respiratoires. Le virus RSV (virus respiratoire syncitial) est l’agent infectieux principal responsable des bronchiolites chez les nourrissons, conduisant à l’hospitalisation d’environ 3% des enfants infectés.

Certains enfants sont-ils plus à risque que d’autres?

«Oui, les enfants présentant certaines comorbidités -comme les prématurés, les enfants avec cardiopathies cyanogènes ou avec des maladies pulmonaires sévères- sont à risque d’infections graves conduisant à l’insuffisance respiratoire sévère, l’admission aux soins intensifs et le décès.

A la Kannerklinik (service national de pédiatrie spécialisée et service national de soins intensifs pédiatriques, ndlr), environ 200 enfants sont hospitalisés chaque année pour des infections respiratoires à RSV. D'autres virus respiratoires comme le covid-19 et les entérovirus peuvent également causer des bronchiolites. Les enfants les plus touchés sont les enfants de moins de 2 ans, mais les infections les plus graves surviennent généralement chez les moins de 6 mois, les prématurés et les enfants avec problèmes cardiaques/respiratoires graves sous-jacents.

Il semblerait que l’apparition de cas de bronchiolites soit plus précoce cette année. Quand cela a-t-il vraiment commencé?

«Généralement les épidémies de bronchiolite surviennent à l'automne et durant l’hiver, sous forme d’épidémies saisonnières entre début octobre et fin mars avec des pics en hiver à la mi/fin décembre. Les virus respiratoires circulent toute l'année, mais la circulation est plus importante pendant la fin de l’automne/hiver, conduisant à des épidémies. Au Luxembourg et selon nos chiffres au CHL, l'augmentation des cas d'infection à RSV (virus principal de la bronchiolite du nourrisson) a commencé depuis le mois d'octobre.

L’augmentation des cas cet automne semble plus rapide et plus précoce qu'habituellement. Docteur Isabel de la Fuente

La semaine du 17 octobre, le nombre de cas hospitalisés était 2,5 fois plus élevé que la semaine précédente. L’augmentation des cas cet automne semble plus rapide et plus précoce qu'habituellement. Depuis la pandémie, nous notons des changements dans la circulation des virus respiratoires ainsi que le taux d’infections chez les jeunes enfants. Par exemple, de façon exceptionnelle, nous avions eu une épidémie de bronchiolites à RSV l’été 2021.

Jusqu’ici, combien de cas sont recensés?

« Pour vous donner quelques chiffres, le dimanche 30 octobre nous avions 13 enfants hospitalisés pour bronchiolite a RSV dont six dans le service de pédiatrie sous assistance respiratoire et deux autres enfants en soins intensifs.

Il ne faut pas oublier que les adultes autant que les enfants s’infectent avec le RSV, mais ce sont essentiellement les nouveau-nés et jeunes nourrissons qui font les complications les plus graves, qui peuvent conduire à des insuffisances respiratoires voire des arrêts respiratoires.

Quels sont les conseils à suivre pour éviter que son enfant ne soit touché?

«Pendant cette période épidémique, il est important de protéger les plus petits afin de diminuer leur risque d’infection. Malheureusement, le virus est très contagieux, mais le lavage des mains, ainsi que le lavage regulier des surfaces et la désinfection des jouets; sans oublier l’éviction du contact avec les personnes malades (même avec simple rhume) et l’éviction des collectivités (surtout pour les nouveau-nés de moins de 3 mois) permettent de diminuer les risques.

Le Docteur Isabel de la Fuente, Pédiatre hospitalier a la Kannerklinik du Centre Hospitalier de Luxembourg depuis 2014. Photo: CHL

Pour les jeunes enfants les plus vulnérables -grands prématurés, enfants avec cardiopathies et maladies pulmonaires congénitales sévères-, une administration d’anticorps sous forme d’injections intramusculaires est effectuée pendant les mois d’automne/hiver afin de prévenir certaines infections sévères.

La vaccination contre la grippe et contre le covid-19 pendant la grossesse permet également de diminuer les complications des infections causées par ces deux virus pendant les premiers mois de vie car les anticorps vaccinaux passent via le placenta et donnent une immunité aux nouveau-nés pendant les premiers mois de vie.

Quels sont les signes qui confirment qu'il s'agit bien d'une bronchiolite?

«Le diagnostic est un diagnostic clinique, fait par un médecin. Les enfants qui sont hospitalisés ont par ailleurs des prélèvements viraux qui servent entre autres à catégoriser les enfants selon ce qui les touche, afin d'éviter les transmissions des infections pendant l'hospitalisation.

Il n’y a pas de traitement spécifique et donc les enfants qui passent au travers de l'infection sans signes de complication ne nécessitent pas des soins ni forcément une évaluation médicale. Docteur Isabel de la Fuente

Cela commence habituellement par une infection des voies respiratoires supérieures (encombrement et écoulement nasaux, toux) se transformant après quelques jours en infection respiratoire basse. A ce moment, les enfants peuvent présenter des difficultés respiratoires et des difficultés à s’hydrater et s’alimenter correctement. Leur état général se détériore également. Les nouveau-nés, surtout lors des 4-6 premières semaines de vie, peuvent faire des pauses voire des arrêts respiratoires, sous forme d’apnée, même dans les phases précoces de la maladie.

Dans le cas où il existe une suspicion de bronchiolite, quelle est la marche à suivre pour les parents?

«Il n'y a pas de traitement spécifique et donc les enfants qui passent au travers de l'infection sans signes de complication ne nécessitent pas de soins ni forcément une évaluation médicale. Il est important de bien dégager les voies respiratoires supérieures (lavages de nez) et au besoin, fractionner l'hydratation et les repas afin de faciliter l'hydratation des enfants.

En cas d'apparition de difficultés respiratoires, des difficultés franches alimentaires ou d’un mauvais état général de l'enfant, une consultation médicale rapide s'impose. Les parents de nouveau-nés en dessous de 6 à 8 semaines devraient consulter rapidement dès les premiers signes d’infection en raison du risque de détérioration rapide.

En cas d'hospitalisation il n’y a pas de traitements spécifiques à administrer dans la grande majorité des cas. Mais au besoin, les enfants recevront de l’oxygène, de l'aide respiratoire et de l’aide alimentaire, via une sonde nasogastrique ou une perfusion.»

