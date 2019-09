La traditionnelle journée Portes ouvertes des institutions est programmée ce samedi 28 septembre. Elle sera placée sous le signe du 100e anniversaire du suffrage universel au Grand-Duché.

Luxembourg 2 min.

Entrez dans les coulisses des institutions

La traditionnelle journée Portes ouvertes des institutions est programmée ce samedi 28 septembre. Elle sera placée sous le signe du 100e anniversaire du suffrage universel au Grand-Duché.

(ER) - Treize institutions ouvriront leurs portes aux citoyens ce samedi 28 septembre, de 10h à 18h. Et voilà bien le genre de visite à ne pas manquer car en plus de découvrir les lieux, des guides ou des panneaux se chargeront d'informer sur le rôle de chacun des rouages de la gouvernance du pays mais aussi des institutions nationales et européennes.

A vous de choisir Voici la liste des treize sites à visiter ce samedi 28 septembre: Chambre des députés, Ministère d’État, ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire, ministère de la Culture, Conseil arbitral de la Sécurité sociale, Conseil d’État, Cité judiciaire, Ville de Luxembourg (Hôtel de Ville et Bierger-center), Musée national d’histoire et d’art (MNHA) et Maison de l’Union européenne.



Parmi les originalités de cette édition 2019, il faut retenir la célébration du centenaire du droit de vote au Grand-Duché qui sera célébré à la Chambre des députés.

Le public pourra ainsi assister à une pièce de théâtre reproduisant les séances ayant abouti au changement progressif et décisif de la société luxembourgeoise, avec notamment l'introduction du droit de vote des femmes.

Avec la bourgmestre

Trois représentations sont programmées à 11h, 14h, 16h. La pièce, qui durera 50 minutes, proposera un mélange des trois langues employées à l'époque: français, allemand et luxembourgeois.



Petit clin d'œil: parmi les acteurs du jour, les curieux reconnaîtront la future bourgmestre de Differdange. En effet, Christiane Brassel-Rausch est comédienne.

Un siècle de suffrage universel au Luxembourg C'est en 1919 que le Grand-Duché a introduit le droit de vote pour tous les citoyens, hommes et femmes, âgés de 21 ans. Une exposition appelée #wielewatmirsinn au MNHA retrace cet événement essentiel dans l'histoire du pays.

Un détour par le MNHA

En marge de cette journée, une exposition sur le thème du suffrage universel est également programmée au musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) jusqu’au dimanche 6 septembre 2020. Au programme: conférences, visites-débats et ateliers pédagogiques seront proposés tout au long de cette année d’exposition.

• Pour cette journée portes ouvertes du 28 septembre, l'accès à tous les sites sera gratuite