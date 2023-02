Formé auprès des plus grands maîtres chocolatiers et au sein des plus grandes institutions en la matière, Gabriel s'est enfin lancé à son propre compte à Pétange il y a quelques semaines, avant l'ouverture de son premier pop-up store à Esch-sur-Alzette.

Luxembourg 3 7 min.

Nouvelle chocolaterie au Luxembourg

Entrepreneur et chocolatier à 24 ans, Gabriel vit un rêve éveillé

Simon MARTIN Formé auprès des plus grands maîtres chocolatiers et au sein des plus grandes institutions en la matière, Gabriel s'est enfin lancé à son propre compte à Pétange il y a quelques semaines, avant l'ouverture de son premier pop-up store à Esch-sur-Alzette.

À peine le pied posé dans l'appartement de Gabriel Mjahed à Pétange qu'une délicate odeur de chocolat s'empare de nos narines. Le chocolatier, qui vient de se lancer à son propre compte il y a quelques semaines, à fort à faire. «Les journées sont intenses. Je travaille entre 14 et 15 heures par jour, mais je ne me plains pas. Mon objectif de toujours est enfin devenu réalité», sourit-il, tout en démoulant ses dernières productions, des tablettes au chocolat noir 68% issu de Bolivie.

La première boulangerie sans gluten du Luxembourg cartonne Ouvert début février, l'établissement ne semble pas désemplir. Du jamais-vu pour son gérant qui estime qu'un tel commerce répondait à une véritable demande d'une partie de plus en plus conséquente de la population.

D'où le nom de sa chocolaterie, baptisée «RG» pour «Les Rêves de Gabriel». «Mes proches m'ont toujours dit que je rêvais beaucoup. Ici, mon rêve est désormais devenu réalité», poursuit-il. Pour concrétiser ce dernier, Gabriel, 24 ans, est parvenu à se donner les moyens nécessaires. Le parcours admirable de ce véritable passionné force en tout cas le respect.

Originaire de la région parisienne, plus précisément de Nogent-sur-Marne, Gabriel se considère comme un ancien enfant «très turbulent». «Je n'étais définitivement pas fait pour les études. J'ai donc pris la décision d'arrêter les études après le collège», se remémore-t-il. À l'époque, trois choses animent sa vie: le sport, les voitures et... la pâtisserie. «J'ai donc entamé un CAP pâtissier. En entamant un travail dans une boulangerie de quartier très qualitative, je suis toutefois un peu tombé des nues face à la difficulté de ce métier».

Gabriel prépare ses chocolats et organise ses ateliers au sein même de son domicile situé à Pétange. Photo: Guy Jallay

Alors adolescent, Gabriel ne s'imagine pas faire sa vie dans un secteur aussi énergivore et chronophage. C'est pourtant là que s'éveillera sa passion dévorante pour le chocolat. «La saison de Pâques est arrivée et c'est à ce moment-là que je me suis initié à la création de chocolats. J'y ai pris goût très rapidement et bizarrement, c'étaient les seuls moments où je ne rechignais pas à la tâche. J'adorais travailler avec, réaliser de beaux montages, ajouter des couleurs, faire quelque chose de personnalisé et d'unique.»

L'homme, toujours mineur à l'époque, a enfin trouvé sa voie et se dirige vers un nouveau CAP chocolatier. Formé en alternance, il sera accueilli et formé en Bretagne au sein de la Maison Henri Le Roux. L'illustre maître chocolatier n'est autre que l'inventeur du caramel au beurre salé, rien que ça! Une aubaine pour Gabriel qui, chaque mois, faisait les allers-retours entre son domicile parisien et la Bretagne. «Mais j'ai eu de la chance d'être formé par de très bonnes personnes comme Julien Gouzien qui, contrairement à beaucoup d'autres, était très pédagogue».

Simon a délaissé la finance pour les financiers ! Le talentueux et déterminé jeune homme propose des produits made in Luxembourg, tout en favorisant l'inclusion sociale et solidaire des personnes en situation en handicap.

Son alternance terminée, il partira travailler dans la non moins reconnue chocolaterie Sève à Lyon. Puis, il atterrira au sein de la prestigieuse Maison du Chocolat à Paris, un sacré aboutissement pour le chocolatier. «Ce fut une expérience incroyable où j'ai appris énormément de choses professionnellement parlant, mais également sur moi-même. Travailler avec Nicolas Cloiseau, élu meilleur ouvrier de France (distinction également décernée à des personnes telles que Paul Bocuse, Joël Robuchon ou encore Philippe Etchebest, NDLR), a vraiment été formateur.»

Gabriel y restera deux ans et demi, à peine majeur, l'homme est convaincu d'une chose: il veut ouvrir sa propre chocolaterie. En faisant jouer ses contacts acquis au fil de ses apprentissages, notamment Christophe Berthelot-Sampic, fondateur de l'Atelier C à Paris, il effectuera un premier voyage au Mexique afin de découvrir l'envers du décor, au sein des exploitations de fèves de cacao.

Six mois plus tard, il rentre en France et trouve un travail au sein de la maison d'Olivier Bajard, champion du Monde des Métiers du Dessert et lui aussi élu meilleur Ouvrier de France, à Perpignan.

Pour un jeune chocolatier, le Grand-Duché représentait une véritable terre d'opportunités, il y a une place à prendre sur le marché du chocolat. Gabriel Mjahed

Malheureusement, nous sommes alors en 2020 et la crise sanitaire contraint Gabriel au chômage partiel. De retour à Paris, le jeune homme vit de petits boulots, dont celui de livreur Uber Eats afin de pouvoir mettre un peu d'argent de côté.

Et puis, c'est enfin l'éclaircie dans la grisaille. «Je suis tombé sur une offre d'emploi chez Genaveh, au Luxembourg, qui cherchait un chocolatier. J'ai ensuite travaillé chez Oberweis, en tant que sous-chef chocolatier. En travaillant sur place, je me suis rendu compte que pour un jeune chocolatier, le Grand-Duché représentait une véritable terre d'opportunités, qu'il y avait une place à prendre sur le marché du chocolat.»

575 millions pour Giovanni Ferrero grâce au Luxembourg En l'espace de trois ans, la famille Ferrero, régnant sur l'empire du chocolat, a touché environ 2,3 milliards d'euros de leur holding luxembourgeoise.

En parallèle de ses expériences professionnelles dans les maisons luxembourgeoises, Gabriel entame donc les premières démarches pour fonder sa propre entreprise, achète ses premières machines et commence à expérimenter ses premières recettes. Le Français démissionne donc en décembre 2022 de chez Oberweis et lance officiellement sa propre chocolaterie début février 2023, il y a quelques semaines donc.

La «Chocolaterie RG» est étonnante à plus d'un titre. Et pour cause, Gabriel produit au sein de son propre appartement établi à Pétange. «Il a fallu tout repenser afin d'avoir le droit de produire à domicile, car les normes sanitaires doivent être très strictes.»

Le chocolat, c'est un peu comme le vin, il a des notes différentes en fonction de l'endroit où les fèves ont été cultivées. Gabriel Mjahed

Tablettes de chocolat noir, lait, blanc, mendiants, guimauves, le jeune entrepreneur peut déjà se targuer de proposer une gamme particulièrement bien remplie. Gabriel ne travaille d'ailleurs qu'avec les fèves les plus nobles, ce dernier souhaitant travaillant énormément sur les notes aromatiques. «Je propose des chocolats issus de neuf origines différentes. Et le chocolat, c'est un peu comme le vin, il a des notes différentes en fonction de l'endroit où les fèves ont été cultivées.»

3 Photos: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay

«Par exemple, je propose deux chocolats créés à partir de fèves en provenance de Madagascar. Le premier aura une note aromatique de banane tandis que l'autre penchera plus vers les fruits rouges. Je travaille aussi avec un exploitant de Cuba. Sa plantation de cacaoyers a remplacé une ancienne plantation de tabac, ce qui fait que le chocolat aura une note aromatique de tabac. C'est très bon, je vous le garantis», assure l'intéressé.

Évidemment, qui dit qualité dit aussi prix plus élevés. Le Français en est conscient et explique vendre ses créations à 100€ le kilo. Comptez donc une dizaine d'euros pour chaque tablette. «Certes, c'est onéreux, mais la qualité se paye. Mon cacao, je le paye déjà très cher et pour être tout à fait honnête, je ne me prends pas plus de marge qu'un autre chocolatier. Je n'ai, de plus, pas le rendement d'un gros laboratoire de production.»

Gabriel travaille d'ores et déjà sur ses lapins de Pâques. Les formes géométriques sont sa signature. Photo: Guy Jallay

La signature de la «Chocolaterie RG», ce sont sans doute ces formes géométriques qui composent la plupart des créations Gabriel, y compris les lapins de Pâques. «J'aime également personnaliser des tablettes avec, par exemple, le nom ou le logo d'une entreprise», explique-t-il.

Comment Jean Krier a changé le monde de la pâtisserie Il y a environ 100 ans, Jean Krier a révolutionné la pâtisserie avec une nouvelle pâte à sucre et beaucoup d'imagination. Mais qui était ce Luxembourgeois talentueux qui, dans son pays d'adoption, la Grande-Bretagne, a créé de merveilleux gâteaux qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier?

Plus qu'une simple chocolaterie, Gabriel a à cœur de partager son savoir-faire avec les autres. Il a donc lancé, dans la foulée, des sessions «workshop» au sein de son atelier où, enfants comme adultes, peuvent s'initier à la création de chocolats. «Je ne veux pas seulement vendre mes produits mais aussi les faire découvrir», assure-t-il.

Ses ateliers, il les proposera également chaque samedi au sein de sa boutique éphémère à Esch-sur-Alzette dès le 14 mars prochain, date de l'inauguration de son pop-up store (au 121, rue de l'Alzette). «Le pop-up store restera en place jusqu'au 3 juin prochain, une douzaine de semaines donc.»

Outre via son futur pop-up de store de Esch-sur-Alzette, les créations de Gabriel sont en vente sur le site officiel de la «Chocolaterie RG». Les réservations pour ses ateliers se font également via son site.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.