Le CR169 est fermé dans les deux sens entre Schifflange et Foetz, ce dimanche entre 6 et 18 heures.



La bretelle de sortie de l'échangeur Schifflange en provenance de Pétange et en direction de Schifflange et Foetz est barrée de 5 à 18 heures.



Des déviations ont été mises en place:

• Pour la fermeture du CR169, le trafic est dévié via le CR164 et CR168 via les localités de Bergem et Noertzange

• Pour la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Schifflange, le trafic est dévié via l'échangeur Kayl sur l'autoroute A13 jusqu'à l'échangeur Foetz de l'autoroute A4.

