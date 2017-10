(asc trad. sw) - C'est ce vendredi à Strahlsund, en Allemagne, que le premier ferry électrique et solaire a été mis à l'eau afin de relier les villages d'Oberbillig et de Wasserbillig d'ici le mois prochain.

Ce bateau, baptisé "Santa Maria II", est long de près de 28m et fait 8,90m de large. Il a été équipé et testé avant d'être embarqué sur un bateau de navigation intérieure et transporté par voie fluviale jusqu'à la Moselle luxembourgeoise.

Le 21 novembre, le navire de transport atteindra sa destination. Et il sera inauguré le 25 novembre prochain.

Ce bateau, plus moderne et motorisé, est beaucoup plus écologique et silencieux que son prédécesseur.

Moins de diesel et de bruit

Chaque année, environ 14.000 litres de diesel peuvent être économisés. De plus, le traversier est équipé de nouvelles batteries au lithium-polymère, d'une technologie de chargement électronique améliorée et de nouveaux moteurs électriques.

Les lignes de la coque du navire ont été optimisées pour réduire les déplacements d'eau de 10%. Le nouveau ferry de 1,7 million d'euros transportera 45 passagers et six voitures (le prédécesseur ne disposait que de quatre voitures) par voyage.

