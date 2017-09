(AF) - Des analyses scientifiques ont confirmé la présence du loup au Luxembourg, indique un communiqué de presse du gouvernement vendredi.

Huit moutons avaient été retrouvés morts entre Holzem et Garnich le 15 juillet, attaqués par un animal. Des prélèvements avaient été effectués à l'endroit des morsures sur les cadavres des moutons. Ils ont été analysés par un laboratoire spécialisé en Allemagne (Senckenberg-Institut), à même de faire une recherche d'ordre génétique.

Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de morsures de loup. Le laboratoire a indiqué que l'animal était issu d'une population alpine, principalement présent dans les Alpes françaises et italiennes. Ces loups vivent aussi dans les Vosges, en Lorraine et en Rhénanie-Palatinat.

Le Luxembourg a ainsi obtenu la preuve scientifique de la présence d'un loup sur son territoire, pour la première fois depuis 1893.

Le Luxembourg a entrepris les démarches nécessaires afin que l'éleveur qui a perdu huit moutons soit dédommagé.

Ils fuient l'homme

Les loups craignent les hommes et évitent de s'en approcher. Les rencontres entre homme et loup existent cependant, même si elles restent rares, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. La plupart du temps, l'animal s'enfuit dès qu'il voit un homme. Ils peuvent aussi se montrer curieux et l'observer un temps avant de s'éloigner.

De nombreuses informations sont fournies dans la brochure disponible en ligne «Des loups au Luxembourg»: sur le comportement de l'animal ou sur l'attitude à adopter si l'on se retrouve face à lui au détour d'un chemin de forêt. On peut aussi se procurer cette brochure en appelant l'administration de la Nature et des forêts (ministère de l'Environnement) au 40 22 01-1, ou sur les lieux d'accueil du public: Mirador à Steinfort, A Wiewesch à Manternach, Ellergronn à Esch-s/Alzette, Biodiversum à Remerschen et Burfelt à Insenborn.

Le Luxembourg s'était préparé

Le Luxembourg s'était préparé au retour du loup sur son territoire. Un «plan d'action et de gestion pour le retour des loups au Luxembourg» a été élaboré en collaboration avec différents acteurs des domaines agricole, scientifique, de la protection de la nature et de chasse.

