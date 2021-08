L'Université de Luxembourg reste toujours parmi les 700 meilleurs instituts d'enseignement et de recherche du monde. Le Shanghai Ranking salue notamment la qualité de sa section "Ingénierie des télécommunications".

L'Uni reste bien placée dans le classement de Shanghai

(pj avec AFP) - Comme les étudiants attendent en tremblotant leur bulletin de notes, les universités ont toujours une boule au ventre quand approche la publication du Shanghai Ranking. Autrement dit le classement des meilleures d'entre elles à travers le globe. Et si cette année encore Harvard et les établissements américains trustent les meilleures places, l'Université de Luxembourg décroche un rang honorable dans le groupe des 600-700 (sur 1.000 universités scrutées).

Ainsi, d'une année sur l''autre, l'Uni conserve ainsi son rang aux yeux du prestigieux palmarès. La France réussissant, elle, à placer quatre institutions dans le top 100 mondial. L'université Paris-Saclay devient même le premier établissement non anglo-saxon (13e place), cela onze ans après avoir vu pour la première fois son nom être cité dans ce listing de référence.

L'Université de Lorraine, elle, décroche un siège parmi les 200-300 universités. L'UCLouvain faisant mieux encore; la grande sœur belge figurant dans le peloton des 150-200 premières positions.

Trônant à la première place, Harvard devance donc une nouvelle fois sa compatriote Stanford et la britannique Cambridge. On trouve ensuite les américaines Massachusetts Institute of Technology (4e), Berkeley (5e) et Princeton (6e) puis la britannique Oxford (7e), un ordre inchangé depuis 2017.

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields (considérées comme le Nobel des mathématiques) parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature. Autant de facteurs qui ne jouent pas forcément tous en faveur de la jeune Uni qui compte sur ses bancs 49% d'étudiants étrangers.

