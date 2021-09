L'Ecole d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg va étendre d'ici peu son campus. En plus des cours donnés à Diekirch, l'établissement occupera une partie du château de Sanem qui reprend, enfin, vie.

Le futur du château de Sanem se précise

Patrick JACQUEMOT L'Ecole d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg va étendre d'ici peu son campus. En plus des cours donnés à Diekirch, l'établissement occupera une partie du château de Sanem qui reprend, enfin, vie.

Cette année, 293 élèves devraient faire leur rentrée à l'ETHL. Autrement dit à l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (ETHL) de Diekirch. Mais à la veille d'accueillir une nouvelle promotion de jeunes intéressés par les métiers de l'Horeca, c'est une autre nouvelle qui fait la joie de la direction de l'établissement dont les origines remontent à 1949. Le gouvernement vient en effet d'acter la possibilité pour la seule école de ce genre au pays d'ouvrir une nouveau site d'enseignement. Direction le sud du pays, et le château de Sanem.

Une bonne nouvelle pour l'Ecole, dont certaines recrues n'auront ainsi plus à faire de longs déplacements pour rejoindre les salles de cours. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour la bâtisse délaissée depuis plusieurs années d'activités majeures.

Au printemps dernier, le ministre des Finances avait précisé qu'il n'était pas dans l'intention du gouvernement d'investir massivement dans une restauration de l'édifice, l'annonce de cette arrivée va sans doute modifier la donne. Tant mieux pour la partie Renaissance du château qui devrait abriter le futur campus.

C'est par un simple tweet que le ministre de l'Education nationale a rendu la nouvelle publique. Claude Meisch (DP) assurant que «toutes sortes de formations, du cuisinier au directeur d’hôtel, du DAP au BTS, seront proposées sur ce site».

Cet avenir scolaire ne devrait pas empêcher la commune de Sanem de pouvooir continuer à se servir de la demeure comme cœur de nombreuses animations. cet été encore, les environs du château ont prêté leur cadre à des projections cinéma en plein-air, et le Wanterfeeling reste toujours un temps fort de l'automne. Il appartiendra à la bourgmestre Simone Asselborn-Bintz et son conseil de voir comment marier ce programme de détente et le fonctionnement de l'Ecole. Mais l'élue a déjà fait savoir qu'elle était «vraiment heureuse» de la future affectation par un «grand projet».

