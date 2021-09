C'est même la 251ème place mondiale qu'a octroyée à l'Université du Luxembourg le palmarès "Times higher Education". Même si la jeune institution régresse de quelques rangs, son classement mérite une mention.

Enseignement

L'Uni décroche un nouveau Top 300

Patrick JACQUEMOT C'est même la 251ème place mondiale qu'a octroyée à l'Université du Luxembourg le palmarès "Times higher Education". Même si la jeune institution régresse de quelques rangs, son classement mérite une mention.

Les classements internationaux sur les établissements d'enseignement supérieur ne manquent pas. Et régulièrement, au vu de son importance en nombre d'étudiants (de l'ordre de 4.900), l'Université du Luxembourg a rarement à rougir de son positionnement. Cette fois, c'est avec joie que son recteur, Stéphane Pallage, a dû accueillir les résultats du Times Higher Education. L'Uni s'y retrouve dans la strate 250 à 300ème place.

Et si d'aucuns regretteront de voir l'Université régresser d'un rang (201 à 250 place en 2020), l'Uni améliore son positionnement mondial dans des domaines tels la recherche, l'enseignement et le nombre de citations de ses travaux dans des études internationales. Reste toutefois encore bien des efforts à mener pour rejoindre ses ''grandes sœurs" dans le Top 10. Des rangs occupés par huit universités des États-Unis et deux de Grande-Bretagne.



Ainsi, comme l'an passé, la prestigieuse université britannique d'Oxford s'octroie le 1er siège du classement établi sur 2.100 structures. La deuxième place est partagée par le California Institute of Technology et l'Université de Harvard, la quatrième place revient à Stanford, qui a perdu deux places. Le dossard n°5 étant partagé entre l'Université de Cambridge et le Massachusetts Institute of Technology.

La première université de l'espace germanophone, l'Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich figure à la 15e place du palmarès calculé sur 13 indicateurs. On retrouve également l'Université Ludwig Maximilians de Munich (32e) suivie de l'Université technique de Munich (38e) place.

La meilleure institution de France est Paris Sciences et Lettres, qui partage la 40e place avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Cocorico : deux universités françaises sont considérées comme les meilleures nouvelles venues. Il s'agit de l'Institut polytechnique de Paris (95e directement) et l'Université Paris-Saclay (117e). Quant à l'Université de Lorraine Nancy-Metz, elle pointe au 19e rang national et 174e place mondiale.

Pour la Belgique, la meilleure structure d'enseignement supérieur citée dans ce classement est la KU Leuven (42e place). Deux universités autrichiennes se classent également dans le top 200 : Vienne (137e) et la Faculté de médecine de Graz (196e).

