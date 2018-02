Dès ce lundi 26 février et jusqu'au 21 mars, les 4 écoles publiques luxembourgeoises qui proposeront un enseignement européen à la rentrée scolaire 2018-2019 organisent réunions d’information ou portes ouvertes pour présenter leur offre scolaire.

Enseignement européen dans 4 écoles publiques dès la rentrée: renseignez-vous

(ChB) - Une occasion pour les parents et les élèves de découvrir le concept éducatif et les locaux de ces établissements. Les classes primaires et secondaires de l’enseignement européen sont ouvertes à tous les élèves résidant au Luxembourg.

Elles se fondent sur les programmes des écoles européennes et offrent un enseignement varié sur le plan linguistique qui mène au baccalauréat européen.

Après l’École internationale de Differdange qui a ouvert ses portes en 2016-2017, l’offre de classes européennes sera étendue à trois autres lycées: le Lënster Lycée de Junglinster, le lycée Edward Steichen de Clervaux et le lycée de Mondorf-les-Bains.

Les réunions d’information auront lieu en plusieurs langues: