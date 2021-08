La Féduse propose de contrôler le bon état de santé des professeurs, lycéens et autres personnels avant l'entrée dans les sites d'enseignement dans le secondaire. Le dispositif permettrait selon la fédération de «soulager» tout le monde.

Et si le CovidCheck s'imposait à la porte du lycée?

Marie DEDEBAN La Féduse propose de contrôler le bon état de santé des professeurs, lycéens et autres personnels avant l'entrée dans les sites d'enseignement dans le secondaire. Le dispositif permettrait selon la fédération de «soulager» tout le monde.

Après les restaurants, les bars, et les concerts, le dispositif CovidCheck pourrait s'inviter à l'entrée des lycées. C'est en tout cas le souhait exprimé par la Fédération enseignants Féduse/CGFP. Alors que ses représentants syndicaux s'apprêtent à rencontrer le ministre de l'Education en ce début de semaine, la Féduse demande donc à ce que les QR codes sanitaires soient aussi scannés à l'entrée des classes dans le secondaire.

87% des enseignants totalement vaccinés, ah bon? Comment le ministre de l'Education nationale peut-il tweeter le taux de vaccination d'une catégorie professionnelle précise?

Adolescents, professeurs et autres membres du personnels devraient donc prouver qu'ils sont guéris, vaccinés ou testés négatifs contre le covid avant chaque journée de cours. Une contrainte bien plus pesante que les autotests (facultatifs) jusque-là demandés pour dépister au plus tôt les nouveaux cas covid+.

Par ailleurs, la Féduse demande à ce que le Vacci-bus soit aussi déployé aux abords de la cinquantaine de lycées du pays. La Fédération enseignants estime que le passage de l'Impf-bus, «une fois par semaine», permettrait d'accélérer la campagne de vaccination des 12-17 ans, dont le ministre Claude Meisch estime que seule la moitié ont reçu les injections préconisées. Un accès aux vaccins bien évidemment contrainte à la présentation préalable d'un accord des parents.

La Sarre fait sa rentrée masquée Ce lundi, les 120.000 élèves et l'ensemble des employés des écoles sarroises retournent en classe masqués. Les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas été infectées par le covid doivent se soumettre à des tests covid, réalisés par le personnel médical au primaire, et sous forme d'autotests dans le secondaire.

Aux yeux de la Féduse, la mesure apparaît comme «la solution la plus simple et la plus efficace pour ramener le plus de normalité possible au sein de l'enseignement secondaire».

En effet, comme pour le secteur de l'Horeca ou l’événementiel, le contrôle des QR codes permettrait à chacun de «se déplacer sans masque et sans distanciation». Cela offrirait un «grand soulagement» pour tous, selon la fédération. «Nous exigeons également l'utilisation de systèmes de filtres à air mobiles», précisent les enseignants. Une demande partagée d'ailleurs par les autres syndicats scolaires, SEW et SNE.



Les modalités de rentrée restent dans le flou A deux semaines de la reprise des cours, le ministre de l'Education n'a toujours rien de concret à sortir de son sac. Logique, Claude Meisch va seulement en discuter avec les partenaires du système scolaire les 30 et 31 août prochains.

Après deux jours de rencontres avec les partenaires sociaux, le ministre de l'Education nationale suggérera un nouveau dispositif mercredi 1er août au Conseil de gouvernement. Des mesures qui, avant de s'imposer aux quelque 49.000 lycéens et aux milliers de salariés de l'enseignement secondaire, devront sans doute être approuvées dans la nouvelle loi covid dont la Chambre va discuter prochainement.

