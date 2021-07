En une semaine, 226 nouveaux cas covid+ auront été repérés parmi les élèves luxembourgeois et les personnels scolaires. Un chiffre qui était retombé à 33 jeunes, voilà un mois... Il est temps que les congés arrivent.

Enseignement

Encore un rebond des infections avant les vacances

Patrick JACQUEMOT En une semaine, 226 nouveaux cas covid+ auront été repérés parmi les élèves luxembourgeois et les personnels scolaires. Un chiffre qui était retombé à 33 jeunes, voilà un mois... Il est temps que les congés arrivent.

Pour son avant-dernier bulletin sanitaire de l'année scolaire, le ministère de l'Education n'a guère été épargné. Si déjà les autorités sanitaires avaient confirmé, mardi, que la nouvelle souche covid s'attaquait prioritairement aux sujets les plus jeunes, la dernière communication des services de Claude Meisch confirme cette tendance. Avec 226 cas positifs au virus détectés entre le 5 et le 11 juillet dernier, quand ils n'étaient ''que'' 114 la semaine précédente encore.

Des cours d'été pour combler les lacunes Le ministère de l'Education nationale a détaillé ce jeudi les modalités de la Summerschool 2021, qui proposera comme l'an dernier des cours gratuits en présentiel et en ligne. L'objectif: restreindre les écarts d'apprentissage creusés par la pandémie

Et c'est principalement dans le secondaire que l'épidémie a sévi. Les infections venant perturber le fonctionnement des cours dans 133 classes et impactant 138 adolescents, et six adultes. Quand dans le fondamental, la circulation virale a été ''limitée'' à 87 classes, 59 élèves et 23 personnels... Seul satisfecit à retenir de ce bulletin de santé hebdomadaire : aucune situation de plus de 5 cas à signaler dans le pays.

La semaine dernière, soixante écoles fondamentales et 54 lycées auront tout de même tremblé en prenant connaissance des résultats des tests de leurs élèves ou enseignants nouvellement contaminés. Et c'est peu dire que tout le système scolaire compte sur l'effet de la vaccination (désormais ouverte aux adolescents) et sur les vacances pour que la situation sanitaire se détende.

Claude Meisch et ses services qui envisageaient une rentrée possiblement sans masque ne sont peut-être pas encore au bout des surprises. Les familles et les jeunes non plus d'ailleurs.

