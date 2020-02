Samedi sur RTL un journaliste évoquait des faits d'atteinte à l'intégrité physique violence dans l'entourage du chef l'Etat. La Justice a réagi ce mardi.

Enquête ouverte pour violence physique à la Cour

Olivier TASCH Samedi sur RTL un journaliste évoquait des faits d'atteinte à l'intégrité physique violence dans l'entourage du chef l'Etat. La Justice a réagi ce mardi.

Les propos explosifs révélés dans l'émission «Presseclub» sur les ondes de RTL le dimanche 2 février ne sont pas restés sans suites. Un journaliste du Land avait déclaré ne pas comprendre que le parquet ne soit pas saisi car «il y a des gens qui disent, de manière très crédible, qu'ils ont été frappés» à la Cour.

C'est désormais chose faite puisque le parquet de Luxembourg a annoncé ce mardi après-midi l'ouverture d'une enquête préliminaire suite aux déclarations évoquant un cas de «violence physique à la Cour grand-ducale».

#JusticeLu Ouverture d'une enquête préliminaire en relation avec des déclarations qui ont été faites lors du RTL Presseclub, et où il a été question de violence physique à la Cour grand-ducale https://t.co/GTecWbti2M — justice.lu (@justice_presse) February 4, 2020

Un communiqué du parquet de Luxembourg indique que la police judiciaire a été chargée de mener des investigations. Libre ensuite aux magistrats de décider des suites éventuelles à donner à l'affaire. Cette décision intervient quatre jours après la publication du rapport Waringo. Document qui en 44 pages détaillait des lacunes dans la gestion des ressources financières et humaines par la Cour grand-ducale.

«A ce stade, personne n'est visé», souligne Henri Eippers, porte-parole de l'administration judiciaire. «Il s'agit bien de vérifier les propos qui ont été tenu et de voir ce qu'il y a derrière».

En 2015, une femme de chambre avait été renvoyée pour insubordination et harcèlement envers ses collègues. De son côté elle contestait son licenciement et évoquait au contraire être la cible de harcèlement et d'humiliations répétées. Un cuisinier avait lui aussi contesté son licenciement mais n'avait pas obtenu gain de cause.

Quoi qu'il arrive, «le Grand-Duc est inviolable» rapelle Henri Eippers. En somme il ne peut ête renvoyé devant aucune juridiction et il ne doit pas rendre compte de ses actes. «Mais pour l'instant, insiste-t-il, personne n'est visé».