Enquête lancée autour des clusters en maison de retraite

Patrick JACQUEMOT Dans deux mois au mieux, un rapport sera présenté sur la multiplication des clusters covid dans les structures d'hébergement pour seniors. Une demande de l'opposition validée par la majorité.

Le covid-19 aura déjà coûté la vie à 785 personnes en un peu plus d'un an d'épidémie au Grand-Duché. Un virus qui s’avère plus dangereux pour les personnes âgées. Ainsi, la moyenne d'âge des victimes luxembourgeoises avoisine les 84 ans. Mais dernièrement, c'est la découverte que 53 hébergements pour seniors avaient vu naître des foyers d'infection qui a heurté le député CSV Michel Wolter. D'où sa demande pour l'ouverture d'une «enquête indépendante» pour savoir ce qui a pu se passer pour que ces structures connaissent une telle multiplication des infections... et des décès.

Ce lundi, pour son retour en poste, la ministre de la Santé est venue débattre devant les commissions Famille et Santé de cette investigation. Paulette Lenert (LSAP) étant accompagnée par son homologue de la Famille, Corinne Cahen (DP). Si les conclusions de ce rapport seront tirées d'ici fin juin, les députés ont précisé quel serait le champ des investigations à mener.

Analyse des sources des clusters, évaluation de l’application des mesures sanitaires, recommandations et procédures dans les différents établissements seniors du pays mais aussi degré d’immunisation des personnes âgées suite à l’administration des premières et deuxièmes doses de vaccin anti-covid : voilà les principaux points qui seront analysés. A charge ensuite d'en tirer les responsabilités des uns et des autres, mais aussi d'éventuelles adaptations à mettre en place pour éviter que, comme à Niederkorn par exemple, pareil désastre ne se reproduise.

Au-delà des directions d'établissement, il est clair que la ministre Corinne Cahen est celle qui risque le plus dans cette enquête. Voilà deux semaines, suite à l'annonce du bilan covid dans les institutions pour retraités, l'opposition avait déjà demandé à ce qu'elle quitte ses fonctions.

Avant que les premières recherches, sanitaires et réglementaires, débutent, reste à nommer l'équipe qui analysera ce qui a pu causer de pareilles situations. Il a été convenu qu'un «coordinateur neutre» aurait sous sa responsabilité un expert du Laboratoire National de la Santé, un du Luxembourg Institute of Health, deux spécialistes internationaux ayant une expertise en épidémiologie covid-19 dans les structures pour personnes âgées ou en gérontologie et un membre de la direction de la Santé luxembourgeoise.

Il sera intéressant de voir comment en interne le «bouclier sanitaire» a été mis en place. Tout comme l'enquête devra mettre en lumière le rôle -éventuel- des personnels permanents mais aussi des sous-traitants ou externes dans la transmission du virus aux personnes hébergées prises en charge.





