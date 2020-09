Ouverts à la vente depuis juillet, les premiers appartements et maisons du projet immobilier de la SNHBM ont recueilli à ce jour quelque 400 demandes. Les premières visites sur place débuteront d'ici la mi-septembre.

Luxembourg 10 2 min.

«Engouement important» pour les logements d'Elmen

Jean-Michel HENNEBERT Ouverts à la vente depuis juillet, les premiers appartements et maisons du projet immobilier de la SNHBM ont recueilli à ce jour quelque 400 demandes. Les premières visites sur place débuteront d'ici la mi-septembre.

Moins de deux mois après leur mise en vente, les 27 premiers appartements et 30 maisons unifamiliales du futur écoquartier d'Elmen attirent les convoitises. Preuve en est le dépôt officiel, au 1er septembre, de pas moins de «399 dossiers», selon le décompte évoqué par Guy Entringer, directeur de la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM). Soit, en théorie, sept candidatures pour chaque bien proposé.

En théorie, car sur les quelque 400 dossiers déposés, 60 émanent de personnes prioritaires, à savoir des ménages vivant ou ayant vécu dans les communes de Kehlen et Koerich, y travaillant ou ayant de la famille dans les deux localités voisines des 27 hectares du site.

Si le directeur de la SNHBM n'hésite pas à faire état d'«un engouement important» pour cette première mise en vente, ce dernier ne peut retenir une pointe de scepticisme quant aux motivations réelles des candidats. Car Elmen constitue non seulement le site de référence pour le développement de l'habitat social au Grand-Duché, mais entend aussi et surtout mettre en place un autre modèle urbanistique.

10 Sur les 27 hectares du site, seules neuf maisons-témoins et cinq résidence sont entièrement sorties de terre. Ainsi qu'un parking centralisé. Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Sur les 27 hectares du site, seules neuf maisons-témoins et cinq résidence sont entièrement sorties de terre. Ainsi qu'un parking centralisé. Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Seules les maisons seront ouvertes à la visite, les appartements nécessitant encore des travaux d'aménagement intérieur. Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

Une vision qui fait la part belle à la mobilité douce, aux espaces verts publics et aux services de proximité. «Je crains que certaines candidatures ont été déposées en raison des prix de vente et non du concept général du site», note Guy Entringer qui redoute une perte de temps pour les personnels de la SNHBM dans l'analyse de ce type de dossier. Autre source potentielle d'inquiétude, celle du financement des dossiers déposés.

«Au vu de la situation actuelle, nous exigeons que les candidats qui seront contactés pour venir visiter le site aient au moins un accord de principe bancaire», détaille le directeur de la SNHBM qui indique que les visites débuteront «au cours des deux prochaines semaines».

A ce jour, neuf maisons témoins et cinq résidences sont entièrement sorties de terre. Tout comme l'un des parkings centralisés. A noter que seules les maisons témoins pourront être visitées puisque les appartements nécessitent encore des travaux d'aménagement.

Pour rappel, les logements seront vendus sous le régime du droit d’emphytéose (99 ans), en priorité à des ménages avec deux enfants et plus et avec un plafond de revenu fixé par la SNHBM. Des critères stricts mis en place fin 2019 qui abolissent le principe du premier arrivé, premier servi.

