Du 19 août au 7 septembre

Enfin une vraie Schueberfouer

Jeff WILTZIUS Plus de 220 forains participeront cette année à la fête foraine qui comprendra de nombreuses nouveautés.

Après deux années de restrictions en raison de la crise sanitaire, avec entre autres le port du masque obligatoire et des limitations du nombre de visiteurs, la Schueberfouer 2022 aura à nouveau lieu sans entraves. «Il y a eu beaucoup de travail concernant l'organisation de cette édition», a déclaré la bourgmestre Lydie Polfer (DP) mardi dans la capitale lors de la présentation du programme de la fête.

Rétrospective: depuis 2020, la traditionnelle Schueberfouer n'a pas eu lieu en raison du covid-19. À la place, il y avait les «fêtes de quartier» plus petites dans les différents quartiers de la ville, et l'année dernière, le «Fun um Glacis» était une foire alternative avec 41 manèges, snacks et autres.

Du 19 août au 7 septembre prochain, 223 forains s'installeront à nouveau sur le site de 44,4 hectares avec leurs manèges et leurs stands de restauration rapide pour la plus grande fête populaire de la Grande Région. Environ 30% des forains sont luxembourgeois, la plus grande partie, soit près de 40%, vient de France. «Un forain vient même d'Australie», a expliqué l'échevin Patrick Goldschmidt (DP). Il aura un stand dans l'allée Scheffer. Plus de 500 candidatures sont parvenues à l'administration communale. Selon l'échevin, il n'y aura toutefois pas de montagnes russes géantes. «C'est dû au manque de place».

Néanmoins, outre les innombrables manèges, 13 restaurants et plus de 50 stands de restauration rapide ainsi que huit nouvelles attractions seront présentes. Il s'agit entre autres du «Daemonium», le plus grand train fantôme transportable d'Europe, et de «Gravity», un manège capable de générer une force de 5G sur le corps. Des attractions bien connues comme le «Top Spin», la grande roue ou la «Wilde Maus» sont également au programme. Pour les enfants, le «Petit Bijou» ou le «Tour en bateau» sont deux nouveaux manèges qui prendront place sur le champ des Glacis.

Les manèges fermeront plus tôt

Surprise cette année: les horaires ont été modifiés. «Afin de satisfaire les riverains du Limpertsberg ainsi que les forains, nous avons adapté les horaires», a déclaré Goldschmidt. Les manèges de la Schueberfouer ouvriront dès 12 heures, au lieu de 14 heures auparavant, et se termineront à 1h du matin. La restauration ouvrira comme d'habitude à 11 heures. «Ainsi, les parents n'ont plus besoin d'attendre aussi longtemps après le repas pour que les enfants puissent aller s'amuser». Pour réduire les nuisances sonores, l'événement se terminera donc une heure plus tôt.

Concernant le futur prix des entrées pour les manèges, l'organisation ne s'est pas exprimée clairement sur le sujet. Celle-ci a toutefois assuré qu'elle veillerait à ne pas augmenter inutilement les prix. «La Schueberfouer doit rester une fête pour toute la famille, indépendamment de l'origine sociale», a souligné le premier échevin Serge Wilmes (CSV).

Rappelons cependant que les coûts pour le secteur de la restauration ont fortement augmenté en raison de la situation économique actuelle. C'est pourquoi le collège échevinal part du principe que les restaurants et les snack-bars devront augmenter leurs prix de vente. «Afin de ne pas alourdir la charge financière des forains - et donc, en fin de compte, des clients - les forains ne devront pas payer de droits d'emplacement à la commune cette année», a expliqué Goldschmidt.

De même, le Kinniginnendag (Journée des Reines, NDLR), le Fouersonndeg et la braderie seront à nouveau organisés dans la capitale. «Personne ne se réjouit plus que nous du retour de la Schuerberfouer», a déclaré Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains. Le mercredi 7 septembre, la Schueberfouer sera clôturée par le traditionnel feu d'artifice. «Les années précédant la pandémie, plus de deux millions de visiteurs se sont rendus à la Schueberfouer», a déclaré Wilmes. «Nous espérons atteindre ce chiffre cette année encore».

Se rendre à la fête en toute décontraction Le moyen le plus simple pour se rendre à la Schueberfouer est de prendre les transports en commun. Des bus partent à intervalles réguliers des parkings gratuits depuis le P&R Bouillon, Kockelscheuer ou Stade de Luxembourg pour arriver aux portes de la fête. Plusieurs parkings couverts sont disponibles dans la capitale. Ceux-ci sont toutefois payants. Depuis la gare centrale ou le Kirchberg, les visiteurs peuvent prendre le tram. De nombreuses communes proposent en outre leurs propres navettes de bus vers la Schueberfouer. Un aperçu des parkings couverts de la capitale est disponible ici, et toutes les informations sur les transports publics sont disponibles en ligne.

