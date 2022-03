Après moult retards, la très fréquentée avenue de l'Europe s'apprête enfin à rouvrir d'ici quelques jours.

Enfin la fin des travaux le long de l'avenue de l'Europe

Simon Laurent MARTIN Après moult retards, la très fréquentée avenue de l'Europe s'apprête enfin à rouvrir d'ici quelques jours.

Voilà déjà plusieurs semaines qu'un important chantier importune la vie des automobilistes des trois frontières, le long de l'avenue de l'Europe traversant la Belgique, la France et le Luxembourg. Celui-ci touche enfin au but. Pour rappel, en août 2020, cette portion de route particulièrement fréquentée par les frontaliers avait dû être fermée, le temps de faire glisser un énorme pont sous la N830 afin de lier la ligne ferroviaire reliant Athus, en Belgique, à Mont-Saint-Martin, en France.

L'opération périlleuse semblait, au départ, avoir été une franche réussite. Pourtant, en ce début d'année, nous apprenions que ce pont, faisant donc office de tunnel également, présentait de gros soucis d'instabilité. «Après analyse de la stabilité desdits ouvrages, la solution technique de réparation a rapidement été déterminée et validée par les différentes parties (maître d'ouvrage, entreprise, experts et assurances)», constatait l'intercommunale belge Idelux, à la manœuvre du projet. A l'époque, on parlait même d'un risque d'effondrement.

C'est ainsi que l'avenue de l'Europe, fréquentée quotidiennement par 20.000 véhicules en temps normal, avait dû à nouveau être fermée à la circulation des véhicules et ce, depuis le mois de janvier. Une fermeture qui a provoqué bon nombre d'embarras de circulation, surtout aux heures de pointe.

De prolongation en prolongation

Les travaux consistaient notamment en l'hydrodémolition d'une part importante du pont-tunnel et à son bétonnage de réparation en différentes phases. «Ces travaux complexes nécessitent des techniques particulières et des temps de séchage pour le béton», précisait Idelux, qui prévoyait quelques semaines de travaux. Pourtant la durée de chantier s'est prolongée au fil des semaines, au grand dam des utilisateurs de la N830.

Pourtant, après de nombreux reports, il semblerait que cela soit enfin la fin du calvaire pour les usagers. L'avenue de l'Europe devrait rouvrir à partir du 21 mars prochain, lundi donc. Toutefois, la joie sera de courte durée puisqu'une seconde phase des travaux aura lieu à l'été prochain, en juillet-août, toujours le long de l'avenue de l'Europe. Les travaux devraient s'étaler sur une durée totale de 60 jours.

