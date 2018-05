Les enfants présentant un trouble déficitaire de l'attention ne sont plus pris en charge par le Service de consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception et du développement psychomoteur (SCAP) depuis avril dernier et ce pour une année. Une situation qui inquiète les politiques et que Claude Meisch entend bien rétablir au plus vite.

Luxembourg 2 min.

Enfants TDA/H: arrêt de la prise en charge pour une année

Virginie ORLANDI Les enfants présentant un trouble déficitaire de l'attention ne sont plus pris en charge par le Service de consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception et du développement psychomoteur (SCAP) depuis avril dernier et ce pour une année. Une situation qui inquiète les politiques et que Claude Meisch entend bien rétablir au plus vite.

Une décision que le service a été obligé de prendre faute de locaux et de personnel.



Cela fait des années que le SCAP a une liste d'attente très longue mais depuis le 22 avril dernier et jusqu'au 1er mai 2019, le service saturé ne peut accueillir de nouveaux enfants. "Depuis la rentrée 2017/2018, la situation s'est aggravée et la direction du SCAP vient de décider de ne plus accepter de nouvelles admissions", notent les députées déi gréng Sam Tanson et Josée Lorsché dans un courrier adressé au ministre de l'Education nationale, Claude Meisch.

Des études menées au niveau international ont montré une progression constante du nombre d'enfants souffrant de troubles de l'attention, de la perception et du développement psychomoteur. "Un problème généralement constaté qui ne se limite guère au Luxembourg", répond le ministre, "Jusqu'à présent, ces enfants ont été pris en charge au niveau régional par les équipes multiprofessionnelles, et alternativement par le SCAP. Cependant, le SCAP n'est pas une entité étatique mais privée et dépend du Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik (LAP)."

Il s'agit donc d'un établissement privé qui vient de décider de ne plus accepter d'enfants et pour Claude Meisch, "le délai d'attente d'une année voire plus s'avère beaucoup trop long pour un enfant et une famille en souffrance".

Trois niveaux d'action

Le gouvernement a donc décidé d'agir pour pallier cette situation.

- L'État va soutenir davantage le SCAP au niveau du budget et pour lui fournir des infrastructures en adéquation avec ses besoins.

- La dernière réforme de l'Enseignement fondamental datant de 2107, vient de créer une nouvelle fonction: celle d'instituteur spécialisé dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Celui-ci pourra intervenir dans les écoles.

- Le projet de loi 7181 prévoit la création de huit Centres de compétences. Le Centre pour le développement socio-émotionnel, celui du développement des apprentissages et celui du développement moteur et corporel sont censés travailler en réseau et combler la lacune résultant de la décision de la direction du SCAP d'arrêter les nouvelles inscriptions. De plus, la loi budgétaire prévoit une augmentation exceptionnelle du nombre de postes dans ces domaines d'aide et d'assistance. Au total, 412,5 nouveaux postes ont été créés aux niveaux local, régional et national pour renforcer le personnel déjà en place et le recrutement se fait progressivement.



Au niveau local, 150 postes vont être créés pour l'enseignement fondamental et 60 postes sont prévus pour le Secondaire.

Au niveau régional, 75 postes vont être créés dans les écoles communales et au niveau national, ce sont 127, 5 postes qui vont voir le jour au sein des Centres de compétences pour élèves à besoins spécifiques.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.