Enfants en souffrance: 12 places d'internes au Kannerhaus Jean

Christelle BRUCKER Cet internat était très attendu car ce centre accueille des enfants qui viennent de tout le pays et supportent parfois de longs trajets pour venir suivre leur thérapie.

18 ans après son ouverture, le centre thérapeutique Kannerhaus Jean installé à Berg près de Berdorf ne désemplit pas et dispose depuis peu d'un internat.

Le bâtiment a été inauguré le 26 septembre par le ministre de l'Enfance, Claude Meisch: un outil supplémentaire dans la prise en charge d'enfants en souffrance qui présentent des troubles du comportement.

Accueil à l'internat dès 6 ans

Aux 105 places ambulatoires et semi-stationnaires existantes, s’ajoutent maintenant 12 places pour des enfants qui nécessitent un suivi plus poussé: l’internat permettra d’accueillir, du lundi au vendredi, des enfants de 6 à 12 ans.

Fini les longs trajets en bus pour certains enfants qui viennent de loin pour être aidés par l'équipe du Kannerhaus. Ils pourront séjourner sur place.

Quand tous les autres moyens, éducatifs, scolaires, psychosociaux, ont échoué et que les prises en charge psychothérapeutiques ambulatoires ne suffisent pas à diminuer les souffrances, le Kannerhaus Jean est là pour accompagner les enfants et leur famille.



Unique au Luxembourg

Le Kannerhaus Jean est une structure unique au Luxembourg. «Notre approche se base sur différentes méthodes: thérapie assistée par les animaux, par le jeu, par l’art, les marionnettes, ergothérapie ou encore psychomotricité. En 2017, 175 enfants ont été accueillis», précise Laura Wiesmann, chargée de direction du Centre.

Le développement de ces thérapies originales et innovantes est rendu possible grâce au soutien des donateurs, comme RBC ou la Fondation Jean Hamilius Junior. Cette dernière a été, en 1998, l’initiatrice du concept du Kannerhaus Jean et accompagne encore aujourd’hui le projet.

