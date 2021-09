En passant de 13 anciennes turbines à seulement 6 nouvelles mais de dernière génération, le groupe Soler va augmenter la puissance de trois de ses parcs au nord du Luxembourg.

Un vent nouveau souffle sur les éoliennes Soler

Quand le principal producteur d'énergie éolienne annonce qu'il va démonter 13 de ses installations, il y a de quoi être surpris. Mais pas d'inquiétude à avoir : c'est bien pour produire plus de kilowatts en profitant des mouvements d'air que Soler opère ce toilettage. Un repowering qui sera entrepris sur trois de ses plus ''anciens'' parcs, la société va pouvoir remplacer 13 groupes électriques par 6 nouvelles turbines plus puissantes.

Du fait des progrès techniques, avec moitié moins d'éoliennes, Soler sera donc en mesure de produire autant d'électricité verte que par le passé. Voire plus d'énergie même grâce à ces matériels dernière génération. Et cela tout en libérant le paysage de plusieurs pylônes. Pour l'heure, les équipes dirigées par Paul Zeimet envisagent les chantiers suivants :

Wandpark Kehmen-Heischent : démantèlement de 7 turbines et construction de 3 nouvelles éoliennes. Avec augmentation de la production annuelle d'environ 50% (34,6 millions de kWh).

Wand & Waasser/Wandpark Esch-Sauer : démontage de 3 mâts, construction d'une nouvelle installation avec multiplication par six de la production annuelle estimée (12,8 millions de kWh).

Wandpark Hengischt : démantèlement de 3 installations, construction de 2 nouvelles installations et doublement de la production annuelle estimée à 22,4 millions de kWh.

Ce chantier est économiquement important pour Soler, lui garantissant une meilleure productivité de ses installations. Mais la société entend aussi faire de cette opération un modèle en matière de recyclage et d'économie circulaire. Déjà, là où il n'y aura plus d'éoliennes, les sites seront reverdis.

De plus, les composants des anciens systèmes vont connaître une seconde vie. Tours, fondations, pales de rotor, nacelle et générateur, la quasi-totalité des éoliennes déconstruites va être réemployée (béton, plastique, fibre de verre...). Pour les turbines, entre la fourniture de pièces de rechange ou leur recyclage, près de 90% des moteurs pourront être utilisés après avoir servi. La partie démantèlement des éoliennes et le traitement ultérieur des déchets ont ainsi été confiés à une société allemande, Hagedorn Service.

Les premières opérations de démolition ont débuté en juin dernier. Elles devraient prendre cinq mois maximum, selon le parc. Le dernier site à changer d'allure étant le Wandpark Hengischt au cours du premier trimestre de 2022, annonce Soler.

