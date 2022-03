Sur le toit du gymnase de Consdorf, 300 modules produisent de l'électricité à partir du soleil. La coopérative a encore six autres projets prévus.

De l'électricité respectueuse du climat

Energiepark inaugure la plus grande installation solaire à Consdorf

(S.MN. avec Volker BINGENHEIMER) La coopérative citoyenne Energiepark Mëllerdall progresse bien dans l'installation de centrales photovoltaïques sur les toits publics. La plus récente et la plus grande installation solaire vient d'être inaugurée sur le toit du gymnase de Consdorf.

Là, 302 modules transforment la lumière du soleil en électricité pour les habitants. Fin juillet, le parc énergétique Mëllerdall avait déjà mis en service l'installation photovoltaïque de Consdorf. Au 31 décembre, elle avait produit 32.000 kilowattheures d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de 4.450 euros. Pendant les mois où l'ensoleillement est élevé et où la météo est favorable, le rendement pourrait être encore bien plus élevé.

En raison des contraintes du Covid et de l'emploi du temps de la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) et du ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng), tous deux présents, l'inauguration officielle n'a pu avoir lieu que maintenant.

De l'énergie pour 22 foyers

Marc Weides, président de la coopérative citoyenne du Mullerthal, se réjouit de l'achèvement réussi de ce projet, le plus important à ce jour à Consdorf. En cas d'ensoleillement optimal, l'installation injecte 99 kilowattheures d'électricité dans le réseau public. La production annuelle correspond ainsi aux besoins de 22 ménages. «Pour des raisons de statique, nous avons dû laisser le milieu du toit libre afin de ne pas épuiser la capacité de charge», explique Weides. «En outre, nous restons ainsi en dessous de la valeur de 100 kilowattheures, à partir de laquelle un autre tarif de rachat s'applique».

Les panneaux solaires viennent d'ailleurs de très près, à savoir d'un fabricant du parc industriel de Föhren, près de Trèves. «Cette entreprise veille à réduire son empreinte écologique et à proposer des produits durables», explique le président de la coopérative Marc Weides.

L'installation sur le gymnase de Consdorf a coûté 124.000 euros, la commune mettant le toit gratuitement à disposition pendant 15 ans. Les citoyens participent à hauteur de 500.000 euros L'argent provient des participations de 101 citoyens des communes membres du parc naturel et géologique Mëllerdall. Ils ont acheté près de 5.000 parts, ce qui permet à la coopérative de disposer d'environ 500.000 euros de fonds propres. «Nous avons été très satisfaits de cette participation», estime Weides. Les membres reçoivent chaque année une participation aux revenus de l'électricité produite.

5 installations photovoltaïques

Jusqu'à présent, le parc énergétique de Mëllerdall a mis en service cinq installations photovoltaïques. Outre Consdorf, il s'agit d'installations sur la station d'épuration de Zittig (commune de Bech), à Berdorf sur le toit de l'église, à Heffingen sur le toit du nouveau réservoir d'eau et à Echternach sur l'entrepôt du service technique. Comme les fonds propres ne sont pas encore entièrement investis, la coopérative a prévu six autres projets. La plus grande installation est prévue pour le hall du service technique à Waldbillig. D'autres installations solaires doivent être montées à Reisdorf, Fels, Echternach, Rosport et Christnach.

