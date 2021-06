En 2021, les installations photovoltaïques du pays fourniront plus de 200 mégawatts d'électricité verte. Une première! Sachant qu'un nouvel appel d'offres du ministère de l'Energie promet onze projets d'envergure supplémentaires pour les 18 mois à venir.

Record en vue pour le solaire luxembourgeois

«Nous voulons gagner de 50 à 80 mégawatts par an, alors il nous reste encore à faire.» N'empêche, en ce mois de juin, Claude Turmes (Déi Gréng) se frotte les mains : le 3ème appel d'offres lancé pour assurer des projets d'installations photovoltaïques XXL a, de nouveau, attiré les investisseurs. «Onze projets pour une production d'énergie solaire autour des 15 mégawatts». Et tout cela devra être branché dans les dix-huit mois à venir.

A suivre du doigt la progression de la part d'électricité tirée du rayonnement UV, le ministre de l'Energie écologiste rayonne. «C'est bien simple notre rythme de croisière est désormais cinq fois plus soutenu que ce qu'il était dans les années 2014-2018. Et maintenant que l'impulsion a été donnée, le Luxembourg ne peut que continuer à progresser.»

D'ailleurs, rien que pour les six premiers mois de l'année, le pays a d'ailleurs gagné en volume d'électricité solaire autant que la totalité des mégawatts nouveaux produits en 2021... «On va vers un record, mais ce n'est pas la finalité.» Non, le but reste bien de se détacher le plus possible de la dépendance aux énergies fossiles.

Pour accélérer le développement du photovoltaïque, le gouvernement a joué la carte incitative auprès des grands entrepreneurs. Avoir un projet validé dans le cadre de l'appel d'offres national, c'est s'assurer d'un prix d'achat garanti de l'énergie produite bien au-dessus du cours du marché. En clair : «Si d'ordinaire, le mégawatt/h est habituellement facturé 50-60 euros, là il part dans les 80-110 euros». De quoi assurer un amortissement plus rapide.

Demain, ce sera ainsi à Ellange, Colmar-Berg, Dudelange ou encore sur la zone d'activité du Fridhaff que de nouveaux panneaux voltaïques vont être massivement implantés. A l'Eurohub comme sur le toit de la nouvelle usine du cigarettier Heintz Van Landewyck. Il y aura aussi du neuf au-dessus de plusieurs vastes parkings. A l'image du carport que souhaite construire Goodyear à Colmar-Berg, d'autres firmes ont fait part de leur intention de couvrir leur aire de stationnement.

«Il y a plus de 300 hectares de parkings au Luxembourg ne demandant qu'à produire de l'électricité», commente le ministre vert. Un Claude Turmes bien décidé à convaincre notamment les patrons de grandes surfaces, d'exploiter leurs espaces de stationnement pour la bonne cause. «Il faut démontrer qu'ils peuvent se lancer dans un tel chantier sans trop de nuisances pour l'accueil des automobilistes venant faire leurs courses chez eux. Je me charge aussi de les convaincre qu'en termes d'image, montrer à ses clients que l'on est une enseigne soucieuse de l'environnement peut être très positif».

Aujourd'hui, la part du solaire dans le mix énergétique consommé ne compte que pour 13%. Pas encore à la hauteur des espérances. Aussi, le ministre multiplie les initiatives pour gagner en panneaux. «Nous devons par exemple lever divers freins bloquant les particuliers. Certains, pleins de bonne volonté, voient leur demande d'installation retoquée des PAG ou règlements de bâtisse communaux un peu étroits. Il faudra que les bourgmestres jouent un peu plus le jeu du photovoltaïque.» Après tout, si les 102 communes du pays font partie du Klimat Pact, cela doit se matérialiser dans les faits.

Des communes que le gouvernement veut aussi encourager à mettre à disposition les toitures de bâtiments publics au profit de coopératives citoyennes. «Les habitants ont la volonté d'agir mais pas forcément l'espace. Il faut leur faciliter la tâche», insiste Claude Turmes.

Des champs aux zones d'activité

Et de mettre la même énergie à travailler avec son homologue de l'Agriculture, Romain Schneider (LSAP), pour trouver des modalités de développement du photovoltaïque pas seulement au-dessus des fermes ou des hangars mais y compris au-dessus de terrains. «A l'étranger, il existe déjà des exemples de champs de panneaux abritant des cultures, du maraîchage ou des élevages. Il faudrait prendre exemple et développer un modèle luxembourgeois.»

Claude Turmes et le ministre de l'Economie, Franz Fayot, travaillent également ensemble à l'élaboration d'une directive qui imposerait aux sociétés s'implantant sur une zone d'activité de disposer d'un bâtiment «PV-ready», prêt pour le photovoltaïque. «Que ce soit en termes de structures pouvant supporter la charge d'une installation mais aussi en termes de gaines pouvant recevoir le câblage électrique».

