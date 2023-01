Formations pour les partis politiques, campagne de communication et même portes ouvertes, le gouvernement multiplie les initiatives pour essayer d'améliorer la parité sur les listes électorales, en vue des élections communales.

Luxembourg 3 min.

Élections communales 2023

Encouragée, la parité n'est pas imposée sur les listes

Laura BANNIER Formations pour les partis politiques, campagne de communication et même portes ouvertes, le gouvernement multiplie les initiatives pour essayer d'améliorer la parité sur les listes électorales, en vue des élections communales.

16 bourgmestres, 37 échevines et 277 conseillères. Au Luxembourg, seules 280 femmes occupent un mandat politique local. Les hommes, eux, sont 808 à remplir de telles missions, dont 86 bourgmestres, 189 échevins, et 533 conseillers. Mais si la proportion de femmes politiques tend à augmenter au fil des élections communales, la parité reste un défi à surmonter.

Plus de femmes souhaitées aux élections communales 2023 En 2017, les femmes ne représentaient qu'un tiers des candidats aux élections municipales. Des initiatives ciblées doivent permettre de changer cette situation.

Un défi dont Taina Bofferding (LSAP) a bien conscience, à cinq mois du scrutin. Ce mercredi 11 janvier, la ministre de l'Intérieur et ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes a présenté la campagne «Egalitéit Liewen», comprendre «Vivons l'égalité». Jusqu'au dimanche 11 juin, date des élections communales, et même après, cette initiative visera à promouvoir la parité en politique.

Sur les réseaux sociaux, 60 femmes politiques témoignent sur leurs expériences en tant qu'élues locales dans une série de vidéos. L'objectif: susciter des vocations parmi les spectatrices de ces clips, afin qu'elles s'affranchissent des stéréotypes les empêchant de se sentir légitimes à candidater au scrutin.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En outre, des portes ouvertes seront organisées dans les communes, en partenariat avec le Syvicol. L'occasion pour tout un chacun d'échanger avec les femmes politiques locales, notamment lors du 18 mars, décrétée journée nationale de l'inscription. «Les femmes représentent la moitié de la population. Exiger plus de mixité dans les conseils communaux n'est donc pas une question d'idéologie, mais de représentativité», a souligné la ministre.

Pas de contraintes légales

Au-delà des potentielles candidates, cette campagne s'adressera directement aux partis politiques par un troisième volet: celui de la formation. Les différents partis vont se voir proposer différents cycles sur le recrutement de candidats dans les communes, mais aussi sur la préparation à un mandat communal pour les candidats. Ainsi, les femmes, qu'elles soient candidates ou élues, bénéficieront d'un meilleur encadrement.

Le Luxembourg ne compte que 16 femmes bourgmestres Il existe des secteurs où le déséquilibre entre les sexes persiste et la politique locale en fait partie.

Cette campagne ne s'arrêtera pas le jour du scrutin, mais sera bel et bien poursuivie après les élections communales. Là aussi, l'accent sera mis sur la formation, afin d'aider les partis politiques dans la rétention des talents. Un guide de bonnes pratiques, ainsi qu'un réseau d'échange d'expériences doivent également être créés.

De quoi s'assurer de voir 50% de candidates parmi les différentes listes devant être déposées avant le 12 avril prochain? Pas si sûr. Alors que la loi prévoit la présence d'un minimum de 40% de femmes sur les listes électorales pour les élections législatives et européennes depuis 2016, la situation est tout autre pour les élections communales.

«Il n'existe pas de contraintes légales pour ce scrutin. Nous privilégions pour le moment le travail de communication avec des témoignages inspirants, à l'image de cette nouvelle campagne», explique Taina Bofferding. Pour justifier l'absence de législation sur le sujet, la ministre fait notamment part des difficultés qu'ont les petites communes à recruter des candidats, qu'ils soient hommes ou femmes. «Lors des élections communales de 2017, quatre communes présentaient plus de postes que de candidats. Ces derniers ont donc été élus d'office.»

Les dates clés des élections communales 18 mars: Journée nationale de l’inscription 12 avril: Dernier délai pour le dépôt des candidatures 13 avril: Tirage au sort des numéros de listes 17 avril: Dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales pour les personnes non-luxembourgeoises 18 avril: Publication des listes électorales 20 mars – 2 mai: Demande vote par correspondance (si envoi à l'étranger) 20 mars – 17 mai: Demande vote par correspondance (si envoi au Luxembourg) 6 juin: Délai pour l'envoi de la convocation 11 juin: Élections communales 1er septembre: Dernier jour utile pour l'entrée en fonction des nouveaux conseils

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.