En ce week-end pluvieux, la rédaction locale vous suggère neuf activités. Sans trop se mouiller.

Comment tromper la pluie...

Traduction: Charles Michel

1. Découvrir le Luxembourg en jouant

Pendant le jeu, on peut découvrir des lieux et des curiosités inconnus. Photo: Elena Arens

(nas) - Bohey, Salzdibbelchen, Hohllay et Flatzbuer sont des mots étrangers pour vous? Le mot «Schetzel» vous évoque plutôt quelque chose de comestible que l'ermite du Grünewald ? Le fait qu'Edmond de la Fontaine ait été bourgmestre de Stadtbredimus, que le «Roude Léiw» soit joué lors d'un match de l'équipe nationale de football et que le premier film de cinéma ait été projeté à Echternach en 1896 vous est également inconnu?

Alors il est temps de vous asseoir autour d'une table avec votre famille ou vos amis et de faire une partie de «Wou läit ...?». Plusieurs variantes de ce jeu ont déjà été publiées mais toutes ont un point commun : petits et grands redécouvrent le pays avec ses villages, ses communes et ses cantons, ses traditions, son histoire ainsi que ses curiosités et trouvent certainement au passage l'un ou l'autre but d'excursion pour le prochain week-end.

2. Découvrir le pays des Terres Rouges

(GlS) - Si le Luxembourg est trop grand pour vous, «Kenns du de Minett» est fait pour vous. Contrairement aux quatre éditions précédentes de «Wou läit...?», ce jeu se concentre sur la célèbre région du sud du pays. 100 cartes de jeu ainsi que 50 quiz correspondants permettent de découvrir le pays des Terres Rouges de manière ludique.

Que vous souhaitiez simplement tester vos connaissances sur le Minett, découvrir la région ou simplement passer une soirée en compagnie d'autres personnes, «Kenns du de Minett», qui est sorti l'automne dernier, doit absolument faire partie de votre collection de jeux de société.

3. Vous préférez l'action?

(ela) – Vous avez déjà joué à tous vos jeux de société? Jeu mêlant stratégie, précision et rapidité, le Laser Game peut vous procurer une vraie montée d'adrénaline.

L'objectif est de toucher l'équipe adverse le plus souvent possible avec un pistolet laser. Pour ce faire, les participants portent des gilets spéciaux équipés de capteurs lumineux. Chaque coup porté rapporte des points et, à la fin, l'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points gagne.

Vous ne risquez pas de vous ennuyer en jouant au laser game à Howald. Photo: Chris Karaba

Pour rendre le tout un peu plus difficile, les participants se trouvent dans des labyrinthes sombres, brumeux et à plusieurs étages. Au Luxembourg, on peut jouer au Laser Game à Howald ou à Ettelbruck. Les deux filiales proposent des salles de labyrinthe de 170 à 300 mètres carrés. Les équipes peuvent être composées de quatre à 35 personnes. Les enfants à partir de sept ans ou d'une taille de 120 centimètres peuvent également participer au jeu. Une inscription préalable est nécessaire.

4. Où on peut dire des gros mots...

(nas) – «Nondikass est un jeu de société sur l'activité préférée des Luxembourgeois : dépenser de l'argent» C'est ainsi que ce nouveau jeu de société se décrit. Pendant le jeu, les participants reçoivent un salaire et peuvent ainsi s'offrir des maisons, une voiture, divers articles de luxe ou une sortie au restaurant.

Mais attention! Le gagnant n'est pas forcément celui qui dispose de la plus grande fortune à la fin, mais la famille qui a accumulé le plus de points de bonheur. Bien que les points s'obtiennent en achetant ces produits de luxe, les familles avec un salaire plus faible ont dès le départ les meilleures cartes en termes de bonheur. Si un joueur se rend dans une case «Extra» entre son travail et son domicile, il peut voler une carte de luxe à un autre joueur, recevoir une voiture en cadeau ou faire un voyage - ce qui lui rapporte des points de bonheur supplémentaires.

«Nondikass» (Ndlr: que l'on peut traduire par «zut» en terme poli) s'exclame alors peut-être à la fin celui qui voulait se vautrer dans son luxe, mais qui a beaucoup perdu en route. Celui qui perd ainsi le premier tour devrait à coup sûr jurer de se venger lors du second.

5. À fond sur le neuf

(SAM) – Saviez-vous que les équipes luxembourgeoises féminine et masculine de bowling ont remporté l'or aux championnats du monde l'été dernier à Trèves?

Un classique par temps de pluie. Et pas besoin d'être un grand sportif pour s'adonner à l'un des sports les plus anciens.

Le bowling est un sport de précision. Photo: Ben Majerus / LW-Archiv

Au cours de l'histoire, les quilles ont été interdites à plusieurs reprises, car ce jeu de boules échauffait beaucoup les esprits. Les bagarres et les bousculades n'étaient pas rares et les paris étaient également problématiques. Toutefois, si l'on joue aux quilles pour s'amuser, le risque de bagarre devrait être assez faible. N'oubliez pas que les pistes de bowling doivent souvent être réservées.

6. Sauter à volonté

(vb) – Se défouler une fois de plus, et ce dans une ambiance de folie : dans un parc de trampolines, les enfants et les adultes peuvent défier les lois de la pesanteur. Sauter sur un trampoline est bon pour la force de saut, favorise la concentration et apporte surtout de la bonne humeur. Le parc de trampolines «Jumpbox» à Contern promet beaucoup de plaisir. Outre de nombreux trampolines, il dispose d'un airbag géant, d'un mur de parkour et d'un «Ninja Course» (heures d'ouverture le samedi et le dimanche : 10h à 18h). Réservation en ligne recommandée.

Le Trampolinpark «Ozone» à Foetz propose 42 trampolines. On y trouve également un mur d'escalade, des bassins de mousse, un airbag avec plongeoir et un mur interactif sur lequel on peut tester ses réactions. (samedi de 10 à 19 heures, dimanche de 11 à 18 heures). Les deux trampolines parks sont adaptés aux enfants à partir de trois ans qui ne portent plus de couches.

7. Grimper, se tenir en équilibre et glisser

(vb) – Même quand il y a de l'orage et de la pluie dehors, le baromètre de la bonne humeur monte dans les aires de jeux intérieures. Au Zigzag à Bertrange, 900 mètres carrés sur trois niveaux permettent aux enfants de trois à dix ans de laisser libre cours à leur envie de bouger. Les enfants de moins de trois ans disposent d'un espace séparé et sécurisé. Horaires d'ouverture le week-end : de 9h30 à 19h.

Les enfants peuvent se plonger dans une forêt tropicale au YoYo de Howald. Tout est construit autour de l'univers des pirates. Un toboggan en cascade, un pont suspendu, des trampolines et des arbres à grimper garantissent la bonne humeur. Réservation en ligne.

8. Le palais grand-ducal plutôt que la rue de la Paix

(ela) – Qui ne connaît pas ce jeu de société ? Le Monopoly est un jeu culte depuis des générations. C'est l'un des jeux de société les plus populaires au monde et il est vendu dans de nombreuses langues et dans plus de 100 pays. Jusqu'à huit joueurs peuvent y bâtir leur empire foncier et pousser les autres joueurs à la faillite.

Qui a dit qu'on ne pouvait plus rien acheter au Luxembourg? Photo: Anouk Antony

En 2000 déjà, une édition limitée de l'édition luxembourgeoise a été publiée, qui a été rééditée fin 2021. Depuis lors, les joueurs peuvent désormais se lancer dans un voyage à travers le Luxembourg et découvrir des monuments célèbres. Des châteaux historiques du nord aux monuments locaux de la ville de Luxembourg, en passant par les entreprises locales les plus importantes et les plus connues : tout cela peut être acquis au Monopoly.

Les gares populaires du jeu ont été remplacées par des transports en commun dans l'édition luxembourgeoise, l'argent du jeu a été imprimé par une institution financière locale et l'avenue du Château, plus chère, est ici le palais grand-ducal.

9. Lire un livre

(j-ps) – Qui peut se targuer d'avoir lu tous les livres de sa bibliothèque? Souvent, les livres finissent sur une étagère après leur acquisition et y prennent la poussière - sans avoir été lus. Un week-end pluvieux est idéal pour s'occuper de sa collection de livres. On peut trier les mauvais livres et les donner à des œuvres caritatives. L'espace ainsi libéré peut être utilisé pour mettre de l'ordre dans la bibliothèque.

Et puis, ce qui doit arriver arrive. Un jour ou l'autre, on tombe sur un livre que l'on ne voulait consulter que brièvement. Et on y reste accroché. Il se peut donc que le week-end pluvieux ait été trop court et que l'on n'ait pas fini de lire le livre. Un conseil : le livre intitulé «Une brève histoire de l'ivresse» n'est pas seulement très intéressant, il peut aussi être lu en un week-end...

Cet article est paru initialement sur wort.lu/de





