Des autos rétro, de l'art sous le soleil, des motards (un peu) fous, une brocante où retrouver les traces du passé ou un tour de manège sur la «plus grande fête foraine de la Grande Région»: vous avez l'embarras du choix pour vos sorties.

Encore un week-end bien animé

L'art prend l'air au Grund

Depuis mai, chaque premier dimanche du mois (et donc ce 1er septembre), les artistes luxembourgeois et les amateurs d'art ont rendez-vous au pied de la capitale. L'initiative Konscht am Gronn transforme ainsi les rues du Grund en vaste salle d'exposition à ciel ouvert. En toute détente, il est possible d'approcher les œuvres et discuter avec leurs créateurs et... d'acheter peintures, photos, sculptures et autres créations 3D si le cœur vous en dit.

L'entrée, libre, peut se faire depuis les rues de Prague, Sosthene Weis ou le parking Saint-Esprit en prenant ensuite l'ascenseur. Les visiteurs, simples curieux comme amateurs, sont attendus de 10h à 18h.

Rodemack, capitale de la chine

Ce dimanche 1er septembre, le petit village de Rodemack se transformera en point de rencontre incontournable de tous les amateurs de meubles, vaisselle, bibelots, livres, cartes postales et autres objets d'antan. En effet, la commune française abritera dans ses rues la 23e édition de sa foire à la brocante, doublée d'un grand vide-grenier.

Dimanche, destination l'un des «Plus beaux villages de France» pour retrouver les objets du quotidien d'antan.

Au total, plus de 120 exposants professionnels comme particuliers sont attendus pour déballer leurs plus belles et vieilles pièces. Premiers arrivés, premiers servis: l'événement débute officiellement à 9h, pour s'achever quand 17h sonnera au clocher de l'un des «Plus beaux villages de France».

Lasauvage roule des mécaniques

Tout ce week-end, Lasauvage va se transformer en garage délicieusement "oldies" en accueillant les voitures anciennes de la fédération luxembourgeoise des Old Timers. Pour ce festival vintage baptisé «History vehicles», rien que des carrosseries et des moteurs datant des décennies passées. De belles Américaines tout droit sorties des années d'après-guerre comme des automobiles dont les formes ont séduit nos grands-pères.

Sur place, le public pourra découvrir non seulement les mécaniques d'hier mais aussi apprécier une reconstitution d'une station-service au look 50's, des pin-up ou un barber shop. Une parade est également prévue sur le site et dans le village durant la manifestation accessible ce samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h30. Un concert tribute à Amy Winehouse figure aussi au programme des festivités.





Eh oui, parfois il est possible de croiser des reines et des princesses à la Schueberfouer. Abracadabra, c'est la magie de la fête foraine de Luxembourg! Lex Kleren

Incontournable Schueberfouer

Comment cela, vous l'aviez oubliée? Voilà plus de six siècles qu'elle divertit tout le pays et la reine des fêtes foraines luxembourgeoises n'a pas fini de tourner. Pour son premier week-end, près de 200.000 visiteurs sont venus s'y détendre, nul doute qu'avec la belle météo, il devrait encore y avoir du monde pour s'amuser, s'abreuver et se restaurer en cette fin de semaine.

Le plus grand manège jamais monté à la Schueberfouer Les fans de la «Fouer» de Luxembourg devront encore patienter 52 jours. Mais la récompense est au bout! Dès le 23 août, ils pourront tester de nombreux nouveaux manèges dont l'une des plus grandes montagnes russes transportables du monde, l'«Alpina Bahn».

Pas d'inquiétude à avoir : les 231 métiers présents cette année sont prêts à accueillir et divertir la foule. Alors, petits et grands, parents, amis, voisins, collègues, n'hésitez pas à vous donner rendez-vous au Champ du Glacis au cœur de la capitale luxembourgeoise. La mascotte Lämmy sillonnera, elle aussi, les allées pour distribuer ses billets de tombola. A gagner: des entrées dans un parc d'attraction.

Plein gaz vers Andler

Les amateurs de motos pétaradantes et de pari impossible à tenir le savent: rien ne vaut la "course d'escalade" d'Andler/Schönberg en Belgique. S'y retrouvent des pilotes prêts à tout pour grimper une pente quasi à la verticale. Les moteurs chauffent, les roues patinent, les deux roues s'envolent et le public en prend plein les yeux.

Le show a lieu tout ce week-end, dans la carrière d'Andler. Promis, pour cette 20e édition, cela vaudra encore plus le déplacement en Wallonie.