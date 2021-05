Encore trop de monde dans les allées de la Kinnekswiss

Vendredi en début de soirée, la Police est à nouveau intervenue dans le parc de la capitale pour disperser des groupes de jeunes réunis là. Une habitude loin de plaire aux autorités.

Vendredi en début de soirée, la Police est à nouveau intervenue dans le parc de la capitale pour disperser des groupes de jeunes réunis là. Une habitude loin de plaire aux autorités.

(pj avec SC) - Cette semaine, la bourgmestre de la capitale a tapé du poing. Lassée qu'est Lydie Polfer (DP) de voir la Ville connaître de plus en plus de situations sortant du cadre des règles covid habituelles. Et si l'élue n'a de cesse de réclamer des effectifs de police supplémentaire pour mieux gérer la situation, ce qui s'est passé à nouveau à la Kinnekswiss va donner un peu plus d'eau à son moulin.

En effet, le parc a encore vu nombre de lycéens et étudiants se regrouper. Trop au regard de la loi en vigueur jusqu'au 15 mai encore; trop au regard aussi de la situation épidémiologie du pays (compris parmi les jeunes résidents). Résultat, une nouvelle descente de police pour éviter que le regroupement sur la vaste pelouse ne dégénère en vaste «corona party» comme la semaine passée. Les policiers intervenant alors que des feux d'artifice étaient tirés.

Cette fois, des bagarres avaient été signalés dans le parc. Aussi, la police a-t-elle fait appel à son hélicoptère pour repérer les points chauds et guider ses effectifs au sol.

Petit rappel, au cas où... En l'état actuel des textes, tout rassemblement excédant 100 personnes est interdit. Tout comme il reste interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique«et dans les lieux accessibles au public», comme les parcs donc. Tout rassemblement qui met en présence entre 11 et 100 personnes est soumis à la condition que chacun porte un masque et soient assis en observant une distance de 2 mètres. En cas d'infractions à ces mesures, le contrevenant risque une amende qui se situe entre 500 et 1.000 euros. Le montant de l'avertissement taxé est de l'ordre de 300 euros.

