Deux chantiers sont actuellement en cours sur les routes du Mullerthal, et ne devraient pas se terminer de sitôt, explique le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Luxembourg 2 min.

Deux chantiers en cours

Encore plusieurs mois de travaux dans la zone du Mullerthal

Deux chantiers sont actuellement en cours sur les routes du Mullerthal, et ne devraient pas se terminer de sitôt, explique le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Ils ne semblent pas avancer. C'est en tout cas ce que reprochent les députés André Bauler et Carole Harmann (DP) aux chantiers actuellement en cours dans la région du Mullerthal. Ces derniers ont lieu sur le CR356, entre Waldbillig et le Heringer Millen, et sur le CR121, entre le Schiessentümpel et le Heringer Millen.

Müllerthal, bornes to be alive Pour tout randonneur, la «vallée des moulins» et ses quelque 100 km de chemins balisés, sont un appel à l'évasion. Petite escapade au cœur de l'un des joyaux du Grand-Duché.

De quoi entraîner des perturbations de circulation en raison de l'installation de feux jours. «Un fardeau pour les habitants de la région, mais aussi pour le tourisme autour de l'une des attractions les plus importantes du Luxembourg», soulignent les deux députés dans une question parlementaire adressée au ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Dans cette dernière, les élus s'enquièrent des raisons qui poussent ces chantiers à durer. La réponse de François Bausch (DP) est simple: l'appel d'offre du CR356 a été ouvert très récemment. Les travaux, qui devraient commencer très probablement en janvier 2023, dureront 220 jours ouvrables, pendant lesquels l'itinéraire sera totalement fermé à la circulation.

Des travaux soumis à des critères stricts

Le chantier sur le CR121, entre le Schiessentümpel et le Heringer Millen fait pour sa part l'objet d'études. Des forages géotechniques dans les eaux souterraines du territoire étant nécessaires pour mener à bien le projet, les autorisations nécessaires pour encadrer la procédure ont logiquement mis quelques mois à être délivrées. Reçus en juin 2022, les documents vont permettre de lancer l'étape finale du projet d'ici à la fin de l'année. Pour rappel, cette route avait été particulièrement endommagée lors des inondations de juillet 2021.

Le chantier fera ensuite l'objet d'un appel d'offres public lorsque les autorisations complémentaires seront disponibles. Il n'est donc pas prévu que le chantier soit lancé avant début 2024, indique le ministre. Sur le CR121, il faudra s'attendre à six à neuf mois de travaux. «Les travaux se déroulent en zone Natura 2000, ce qui signifie que tous les travaux sont soumis à des critères stricts d'atteinte à la nature», souligne le ministre qui appuie sur la nécessité d'«une série complexe d'études géotechniques» afin de réparer durablement la route sans endommager l'environnement.

Par ailleurs, un autre projet est également en réflexion dans la région. Il s'agit du pont de Breidweiler (Praiteler), et, avec lui, le réaménagement de l'intersection entre le CR118 et le CR121. L'appel d'offres étant terminé, les travaux débuteront à l'automne, pour une durée estimée de 400 jours ouvrables.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.