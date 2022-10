Une nouvelle version de la loi covid a été votée à l'unanimité par la Chambre des députés, ce jeudi 20 octobre. Découvrez ce que renferme ce texte qui rentre en vigueur jusqu'en mars 2023.

Encore moins de restrictions avec la nouvelle loi covid

Laura BANNIER

Le covid s'éloigne encore un peu plus des préoccupations du quotidien au Luxembourg. Les députés du Grand-Duché ont voté à l'unanimité une nouvelle version du texte de la loi covid, effaçant certaines des restrictions sanitaires liées à la maladie qui pesaient encore sur les citoyens. Ces nouvelles mesures entrent ainsi en vigueur jusqu'à la fin du mois de mars 2023.

La principale d'entre elles concerne la durée d'isolement après une infection au covid-19. D'abord fixée à dix jours, avant d'être réduite à sept en début d'année, cette durée passe à seulement quatre jours. Le gouvernement avait évoqué son souhait de voir cette période d'isolement se réduire, afin de limiter son impact sur le monde du travail.

Les salariés infectés pourront désormais justifier leur absence lors de ces quatre jours grâce à l'ordonnance d'isolement, qui a valeur d'arrêt de travail. Cette dernière est obtenue à la suite d'un test positif, s'il s'agit d'un PCR ou d'un antigénique réalisé par un professionnel de santé. Il reste cependant possible de prolonger la durée du certificat médical au-delà du quatrième jour dans le cas où le malade souffre de symptômes. Une consultation chez le médecin traitant devient alors nécessaire.

Les variants sous surveillance

Le contact tracing devient, pour sa part, optionnel. Auparavant systématique, le fait de retracer les personnes qui étaient entrées en contact avec un malade pendant les 48 heures précédant son infection devient facultatif. La procédure sera cependant utilisée pour les foyers épidémiques, dans les maisons de retraite par exemple. Pour le ministère de la Santé, la procédure «ne fait plus de sens en l'absence de mesures de mise en quarantaine pour les personnes de contact».

Si la nouvelle version de ce texte est valable jusqu'à la fin du mois de mars 2023, l'exécutif s'est réservé le droit de l'adapter à tout moment. Une adaptation qui pourrait notamment avoir lieu en cas de l'émergence d'un variant plus agressif, ou si la situation sanitaire se dégrade.

Pour Mars di Bartolomeo (LSAP), rapporteur de la loi, si le contexte permet le vote de ces mesures moins restrictives, «il est important de ne pas oublier les réflexes appris pendant la pandémie qui conservent toute leur valeur alors que le covid reste présent, mais aussi la grippe». Le parlementaire a ainsi appelé la population à continuer ses efforts de vaccination, autant contre le covid que contre la grippe.

Le pays se trouve dans une situation plutôt rassurante, avec une population largement immunisée et un variant viral hautement infectieux, mais peu pathogène. Ministère de la Santé

La campagne vaccinale se poursuit bel et bien au Grand-Duché, où une quatrième dose est recommandée aux publics les plus fragiles, à savoir les personnes de plus de 60 ans, les résidents immunodéprimés ou souffrant de comorbidités. À noter que début octobre, seuls 37,4% des plus de 60 ans avaient reçu ce second rappel.

Aux yeux du ministère de la Santé, le pays se trouve «dans une situation plutôt rassurante, avec une population largement immunisée et un variant viral hautement infectieux, mais peu pathogène». Une situation qui, même si les cas restent élevés en ce début de vague automnale, n'inquiète pas outre mesure le système de santé.

Dernière mesure à évoluer avec le vote de cette nouvelle version du texte: le confinement forcé. Ce dernier, mis en place lorsque le pays ne disposait que d'un faible taux de vaccination, est tout simplement aboli. Déjà approuvées par la Commission consultative des droits de l'homme du Luxembourg, l'ensemble de ces mesures entrent ainsi en application dès le vote de parlementaires.

