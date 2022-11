Au courant du phénomène, la police grand-ducale a récemment enregistré plusieurs nouvelles plaintes concernant des Vél'oh volés et met en garde la population.

Recommandations de la police

Encore des Vel'oh volés: voici comment s'en prémunir

À plusieurs reprises, nous avons évoqué dans nos colonnes ce curieux phénomène de Vel'oh perdus ou dégradés dans la capitale. Les bicyclettes bleues à assistance électrique en location reconnaissables entre mille sont en effet victimes de nombreux actes de vandalisme depuis des mois maintenant. En juillet dernier, on apprenait que quelque 250 des 1.250 Vel'oh de la capitale étaient portés disparus, pour la plupart volés puis abandonnés.

La bourgmestre Lydie Polfer (DP) expliquait alors que «près de 80% de tous les dommages sont causés dans le quartier de la gare». Les Vel'oh arrachés de leur borne servent ensuite, selon le 1er échevin Serge Wilmes (CSV), aux dealers de drogue qui distribuent ainsi leur marchandise. Et comme aucun abonnement n'a été utilisé, puisque la borne a été forcée, aucune caution ne peut être prélevée. Enfin, si la bicyclette est parfois retrouvée, elle doit généralement faire l'objet d'une onéreuse réparation.

Un fléau difficile à endiguer

Malgré la mobilisation de la population avec notamment le lancement du hashtag #whereismyveloh sur les réseaux sociaux, permettant de localiser les Vel'oh égarés, le fléau semble encore loin d'être endigué. Contactée, la police grand-ducale confirme elle-même être au courant du phénomène.

Cette dernière a d'ailleurs relevé le mode opératoire le plus utilisé par ces fauteurs de trouble. «La plupart du temps, ces bicyclettes sont volées pendant que l'utilisateur se rend dans un magasin et laisse le Vel'oh devant l'entrée. Souvent, ceux-ci sont retrouvés quelque temps après dans un autre endroit dans ou près de la capitale», explique la police grand-ducale.

Vu que chaque cas n'est pas forcément rapporté aux forces de l'ordre, il est difficile de jauger l'envergure actuelle du phénomène. Même son de cloche du côté de la Ville de Luxembourg. Toutefois, on apprend qu'encore récemment, la police a enregistré plusieurs plaintes individuelles de personnes privées.

Dans ce contexte, cette dernière a tenu à rappeler quelques conseils de base afin d'éviter les mauvaises surprises pour les usagers de ces bicyclettes. «En matière de prévention, nos conseils sont les mêmes que pour toute autre bicyclette, à savoir l'attacher correctement. Dans ce cas-ci, évidemment aux bornes prévues à cet effet. Alternativement, il est conseillé de l'arrimer à un point fixe, à un objet ancré dans le sol (clôture, poteau, etc.) de façon à ce que le Vél'oh ne puisse être désengagé et emporté», précise la police, tout en recommandant d'utiliser un bon cadenas qui oblige le voleur à investir plus de travail, plus de temps et d'utiliser des outils qui ne passent pas inaperçus en cas de tentative de vol.

