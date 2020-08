Au Luxembourg, 97% des 16-74 ans sont quotidiennement actifs sur ordinateur, tablette ou smartphone pour communiquer. Toutes les générations sont devenues accro, au point de ne plus pouvoir se passer du réseau en dehors de la maison ou du travail.

Encore 3% de réfractaires à internet

Il n'y a pas d'âge pour utiliser internet. Par contre, selon que vous soyez ado ou senior, l'usage fait de la connexion sera bien différent. Même votre sexe influera sur votre emploi du web. On s'en doutait, mais Statec a sorti, jeudi, une étude sur le sujet. Avec comme première vérité mise en avant : désormais pas une génération de Luxembourgeois ne possède au moins un accès au réseau. Tous les jeunes, et 82% des 65-74 ans pour être précis.

Mais à interroger un panel de 1.500 personnes représentant la population du Grand-Duché, les statisticiens ont relevé aussi bien des points communs (comme l'importance des mobiles pour surfer sur la toile) que des différences : la tablette compte ainsi plus d'adeptes chez les retraités que parmi les jeunes et les actifs. Tout comme avec l'âge diminue la participation aux réseaux sociaux, à l'écoute de musique ou au téléchargement de contenus créés par soi-même.

En fait, le fossé entre générations se remarque en étudiant les usages précis effectués par chaque tranche d'âge. Ainsi, chez les 16-24 ans, internet rime d'abord avec écoute de musique (90%), réseaux sociaux (87%), envoi de mails (82%) et téléphonie (69%). A l'autre bout, les 65-74 ans trouvent une utilité au net pour leur correspondance mail (77%), suivre l'actualité, effectuer des transactions bancaires (60%). Avec ce point commun pour les 25-54 ans : être accro aux réseaux sociaux pour 71% d'entre eux. Une ''addiction" qui chute ensuite...



Selon l'étude, menée en 2019, seuls 11% des Luxembourgeois se servaient d'internet pour des besoins en domotique. Réglage de thermostat, puissance des ampoules électriques, aspirateurs ou gestion de sécurité restant largement sous contrôle manuel encore.



Plus significatif encore, l'apprentissage en ligne était loin d'avoir les faveurs des internautes dans les relevés 2019. Nul doute qu'après la crise covid-19, la mise en place des cours en ligne et du télétravail a certainement bouleversé l'ordre des choses. Reste que l'an passé, juste 13% des 25-54 ans et 12% des 16-24 ans ont suivi des cours à distance.

Enfin, le Statec a choisi de relancer la guerre des sexes, en analysant les différences d'habitudes sur la toile entre femmes et hommes. Et qui croyez-vous recherche le plus d'informations sur des sujets liés à la santé? Ces dames (65%, contre 56% de messieurs). Par contre, pour tout ce qui est recherche sur des biens et des services, ce sont bien les mâles qui pianotent le plus sur leur clavier (74%, contre 66% côté féminin).









