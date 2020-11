Alors que le Premier ministre ne cache plus la probabilité de mesures plus fermes, à compter de la semaine prochaine, le bilan covid compte six décès et 519 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures.

Luxembourg 2 min.

Encore 230 malades du covid hospitalisés

Alors que le Premier ministre ne cache plus la probabilité de mesures plus fermes, à compter de la semaine prochaine, le bilan covid compte six décès et 519 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures.

En proportion de sa population, le Luxembourg reste aujourd'hui le pays ayant enregistré le plus de cas cette semaine (643 pour 100.000 habitants), devant la Géorgie (587), le Montenegro (561), l'Autriche (515) et la Slovénie (489). Triste constat pour le pays qui, dans le même temps, peut se targuer d'être celui qui pratique le plus de tests de dépistage. Mais la réalité est là, et Xavier Bettel, vendredi à l'issue du conseil de gouvernement, a commencé à entrouvrir la porte des mesures qu'il pourrait faire adopter à la Chambre dès mardi prochain.



Ces trois nouvelles règles qui s'inviteraient à l'école En cas de mise en oeuvre de restrictions supplémentaires destinées à lutter contre la pandémie, le milieu scolaire ne sera pas épargné. Vendredi, Claude Meisch a précisé les «adaptations» au dispositif déjà en place.

Le pays n'est toujours pas en deçà de la fameuse limite des 500 nouveaux cas dépistés par jour. Seuil dont le gouvernement a fait l'alpha et l'omega du déclenchement de dispositifs aussi fermes que la fermeture des cafés restaurants, cinémas et théâtres ou de l'interdiction de recevoir plus de deux personnes chez soi... «On veut une baisse vraiment significative», insiste désormais le Premier ministre.

La direction de la Santé fait donc état de 519 nouvelles infections recensées en un jour, et cela par rapport aux 11.782 tests analysés en 24 heures. Un chiffre élevé qui amène le taux de positivité à diminuer de § à 4,4%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 31.168 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation se maintient à 186 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire stagne à 44 personnes.

Cette semaine, avec 264.100 nouveaux cas quotidiens en moyenne, l'Europe reste la région enregistrant le plus de nouvelles contaminations, loin devant les Etats-Unis/Canada (172.200 par jour). Mais les nouveaux cas refluent (-7%) dans une Europe où de nombreux pays sont confinés ou soumis à des couvre-feux, tandis qu'ils montent en flèche en Amérique du Nord (+26%).

La tendance est à l'accélération dans presque toutes les régions du monde: Moyen-Orient (+9%), Amérique latine/Caraïbes (+3%), Afrique (+2%). Les contaminations décélèrent, par contre, en Asie (-8%).

Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.400 par jour), devant l'Italie (612), la France (595), le Brésil (540) et l'Inde (494).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.