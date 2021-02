Avec 239 nouveaux cas d'infection, le Luxembourg démontre qu'il est loin d'être sorti de la remontée virale qui le frappe depuis quelques semaines maintenant. Sachant que le bilan de l'épidémie est passé à 637 décès.

Encore 2% de tests covid positifs

Avec 239 nouveaux cas d'infection, le Luxembourg démontre qu'il est loin d'être sorti de la remontée virale qui le frappe depuis quelques semaines maintenant. Sachant que le bilan de l'épidémie est passé à 637 décès.

Le virus est là, et aussi aux portes du Grand-Duché. Aussi, alors que l'alarme sanitaire sonne encore en Lorraine ou côté belge, difficile d'imaginer que le gouvernement puisse accéder à la demande des cafetiers-restaurateurs de rouvrir au plus vite les terrasses luxembourgeoises. Ainsi va la vie à presque un an du début de l'épidémie covid au pays.

Sur les 11.560 tests effectués, 239 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,07%



Depuis mars 2020, 55.110 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 81 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (+3). Parmi eux, 17 se trouvent en soins intensifs (+2). Sans oublier 19 patients infectés mais pris en charge pour d'autres pathologies.

Plus de la moitié de la population israélienne a désormais reçu au moins une première dose du vaccin contre le coronavirus. Soit 4,65 millions de personnes sur les 9,29 millions d'habitants, a indiqué vendredi le ministère israélien de la Santé. Selon le ministère, 35% de la population a déjà reçu une seconde dose du vaccin Pfizer/BioNTech avec un taux dépassant les 85% chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

Au Luxembourg, 36.071 doses anti-covid ont été administrées. Mais la ministre de la Santé a revu à la baisse l'objectif de vaccination à atteindre d'ici fin mars. Soit désormais 69.887 personnes vaccinées au mieux.





