En visite dans les couloirs du palais avec la Grande-Duchesse

En compagnie de la grande-duchesse Maria Teresa, avons pu explorer les couloirs du palais grand-ducal, lieu de travail du Grand-Duc et résidence des héritiers. Retrouvez les anecdotes historiques et familiales de la Grande-Duchesse dans notre visite, en texte et en photos.

Par Jean Vayssières

Dans la rue du Rost, en face du groupe parlementaire du CSV, une grille noire ornée des armoiries du Grand-Duché demeure sempiternellement close. Derrière, dans une cour ombragée, des gardes armés font les cent pas sous une façade imposante, parsemée de fenêtres, de caméras de surveillance et de toits pointus. On ne prend pas tant de précautions en vain: derrière la grille se tient le palais grand-ducal, résidence de ville du couple du même nom.

Ce mercredi 12 septembre, à l'occasion de l'événement «Guide for one day», un petit groupe de visiteurs franchit les portes du palais pour une visite particulière, puisque la guide n'est autre que l'hôte des lieux, la grande-duchesse Maria Teresa. C'est dans le hall qu'elle reçoit cette quinzaine de personnes, posant avec eux sur les escaliers, sous l'objectif des photographes de la presse.

Une quinzaine de personnes, de tous âges, ont pu visiter le palais grand-ducal en compagnie de la grande-duchesse Maria Teresa ce mercredi 12 septembre. Photo: Chris Karaba

«Ceci est notre lieu de travail», commence-t-elle, avenante. «Il s'agit du lieu officiel où nous recevons et logeons les chefs d'État». Autour d'elle, sur les murs, d'antiques portraits de personnalités aux traits sévères, comme Adolphe de Nassau, font face à une ribambelle de sabres et de fusils fièrement suspendus. Le ton est donné: chaque pas que l'on fait ici, sur les sols de marbre et les tapis précieux, est une foulée de plus au sein de l'Histoire.

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa ne vivent pas ici. Leur résidence principale est le château de Colmar-Berg, à 30 kilomètres au nord de Luxembourg-Ville. Mais c'est ici, à la capitale, que se jouent les relations diplomatiques et les réceptions.

«Lorsque nous recevons au palais, nous représentons l'image du pays»

La Grande-Duchesse mène les visiteurs dans une pièce voisine où chacun s'agglutine précautionneusement, faisant bien attention à ne pas faire tomber un vase ou un bibelot par inadvertance. «Voilà la pièce dans laquelle nos hôtes attendent, si jamais il y a du retard», poursuit la guide. Le long d'un mur, autour d'une cheminée de pierre, se dresse une rangée de petits canons, hérités de la famille Nassau comme une grande partie du mobilier du palais.

En face, deux grands portraits, réalisés par un peintre belge au début du règne, représentent le couple grand-ducal. «Il n'a pas trop mal réussi le Grand-Duc... mais moi, pour le coup, je trouve qu'il m'a complètement ratée!» s'esclaffe notre hôte qui, après avoir avoué ne pas porter dans son cœur le lustre moderne qui orne le plafond de la pièce, s'avère ne pas être avare en critiques sur certains aspects de la décoration, qu'elle a en grande partie en main.

«J'aime beaucoup la décoration», explique-t-elle, le regard tourné vers un bouquet posé sur une table. «Je tiens beaucoup aux fleurs. Je pars du principe que lorsque nous recevons au palais, nous représentons l'image du pays. Nous voulons que les gens repartent impressionnés».



De retour dans le hall, le petit groupe emprunte le grand escalier central pour se rendre à l'étage, non sans une intervention de la Grande-Duchesse, qui s'interrompt pour rappeler que «ce couloir à gauche mène aux appartements des héritiers, que j'ai occupé autrefois avec mon mari». Aujourd'hui, ce sont Guillaume et Stéphanie, le couple héritier, qui les occupent.

La visite commence dans le hall, au pied d'un imposant escalier. À l'arrière plan, la salle dans laquelle patientent les invités avant les rendez-vous. Photo: Chris Karaba

Sur le premier palier trône un immense vase vert en malachite. L'occasion pour la Grande-Duchesse de se lancer dans un court récit. «C'est une histoire très triste. La première épouse du grand-duc Adolphe, qui était l'héritière du Tsar de Russie, est malheureusement décédée en donnant naissance à un enfant, qui n'a pas survécu lui non plus. Le grand-duc Adolphe, effondré, a demandé au Tsar si il voulait reprendre sa dot, ce qu'il a refusé. Ces ouvrages en faisaient partie, ainsi qu'une grande partie de l'argenterie actuelle du palais».

En haut de l'horizon des escaliers se dévoile la salle de réception. Entre ses murs blancs et dorés, le mobilier et la décoration témoignent, l'air de rien, de l'histoire et de la personnalité de la famille grand-ducale. On y trouve un ancien buste de la grande-duchesse Charlotte, retrouvé dans les caves du palais, une pièce d’orfèvrerie posée sur un bois de cervidé rappelant la passion familiale pour la chasse, ou encore un portrait de Catherine II, impératrice de Russie à la fin du XVIIIème siècle.

On y trouve également des anecdotes plus modernes: la grande-duchesse Maria Teresa s'approche, sourire aux lèvres, d'une petite porte à peine discernable, puis l'ouvre en expliquant qu'il s'agit d'un cagibi, qui sert à stocker des objets de nettoyage. «Un été, mon mari et moi sommes venus nous cacher ici pendant une visite de touristes. Nous étions collés derrière la porte pour écouter les guides et les commentaires!»

La famille royale, un «trait d'union» entre interlocuteurs

Place aux quartiers des chefs d'État, qui ne sont à l'origine pas prévus dans la visite, mais qu'il «serait dommage de ne pas voir». Le long d'un couloir étroit et labyrinthique se succèdent de petits appartements, où les chefs d'État en visite peuvent vivre, dormir et travailler. Dans une petite pièce, des réunions peuvent être organisées avec le Premier ministre, ou le président de la Chambre des députés. Partout, du blanc, du rouge, du doré et du vert; couleurs choisies par la Grande-Duchesse. «À chacun son mauvais goût !», relativise-t-elle en se dirigeant vers un nouveau couloir.

Un escalier courbe conduit directement à l'étage du dessus, mais il est également possible d'emprunter un ascenseur, dissimulé derrière une porte de bois blanc. L'occasion pour la Grande-Duchesse, toujours espiègle, de raconter une nouvelle anecdote. «Ce qui est effrayant avec cet ascenseur... c'est de gérer la fermeture des portes. C'est toujours trop lent ou trop rapide. Un jour, quelqu'un nous saluait en se tenant devant la porte et elle s'est brusquement fermée, presque sur lui ! Heureusement qu'elle ne s'est pas rouverte, d'ailleurs, car on aurait pu nous entendre en plein fou-rire, le Grand-Duc et moi».

Au bout du couloir se trouve une vaste salle à manger, occupée par une grande table finement dressée. «Ici, nous organisons des déjeuners officiels ou des réunions de travail». La Grande-Duchesse se souvient avoir rencontré ici même plusieurs femmes victimes de violences conjugales, face à des responsables politiques.

La salle à manger du palais, vêtue de blanc et d'or, abrite des déjeuners diplomatiques mais également des réunions de travail. Photo: Chris Karaba

«Notre neutralité est importante», raisonne-t-elle. «J'aime à dire que nous sommes un trait d'union: nous faisons le lien entre certaines personnes qui auraient, autrement, eu plus de difficultés à se rencontrer. Ce jour là, plusieurs femmes se sont exprimées et ont permis aux politiques de réaliser certaines choses».

De chaque côté des assiettes, sous les trois grands lustres de la pièce, brille la fameuse argenterie du Tsar, frappée de ses armoiries. «Un jour, nous avons reçu monsieur Poutine dans cette salle. Nous avions sorti les assiettes russes, en se demandant si il les remarquerait. Il les a vues tout de suite!»

Notre guide royale s'interrompt à nouveau. «Au bout de ce couloir, il y a une porte qui mène à la Chambre des députés. Par respect pour la séparation des pouvoirs, nous ne l'empruntons jamais sans leur permission, et inversement, ce qui est très rare. Il y en a une autre dans la chambre du Grand-Duc, mais elle a été condamnée depuis les travaux de rénovation».

15 Visite du Palais grand-ducal avec la grande-duchesse Maria Teresa dans le cadre de «Guide for one day» - 12 septembre 2018 Photo: Chris Karaba

Nos pas nous mènent dans le bureau du Grand-Duc, où la dernière partie de la visite se profile. «Ne pensez pas que c'est toujours aussi bien rangé !» plaisante la Grande-Duchesse. Ici, son époux reçoit ses ministres pour des conversations secrètes, les «colloques singuliers», sous les yeux attentifs de ses ancêtres: sur le mur trône un portrait du grand-duc Guillaume, celui-là même qui modifia la Constitution afin de permettre à une femme de prendre sa succession, les hasards de la nature l'ayant doté de six filles et d'aucun garçon.

Plus loin, la salle des cartes, étroite mais haute de plafond, est tapissée comme son non l'indique de cartes du Luxembourg. Mais, parmi ces dizaines de représentations du Grand-Duché, quelque chose cloche... «C'est un clin d’œil», s'amuse notre hôte, qui est née à la Havane. «J'ai reçu de ma mère une carte de Cuba datant du XVIIIème siècle et je l'ai accrochée au beau milieu des autres. Personne n'a jamais rien remarqué!».

Le «privilège énorme de vivre des moments d'Histoire»

La visite s'achève dans la salle des rois, décorée de nombreux portraits, où sont reçus les ambassadeurs chargés de lettres de créances et organisées les petites réceptions. Sur une table repose un petit buste de cheval, offert par le Premier ministre chinois.

«Nous sommes conscients du privilège énorme que nous avons, de vivre des moments d'Histoire et de rencontrer les personnes qui la font», explique la Grande-Duchesse pour clore la visite. Dans l'audience, un homme lui demande si certaines rencontres lui sont particulièrement restées en mémoire. «Eh bien, Poutine était impressionnant, même si nous ne sommes par forcément d'accord. Je me souviens aussi de la visite du pape Jean-Paul II», répond-elle, avant de serrer la main à chacun et de s'éloigner, dans les couloirs de ce lieu d'Histoire qu'est sa demeure.

La visite se termine par la traversée d'une salle de réception. À l'arrière plan, on aperçoit la salle des rois, aux murs de laquelle sont suspendus les portraits des ancêtres de la famille grand-ducale. Photo: Chris Karaba

Devant l'entrée principale, par laquelle le groupe ressort du palais, la chaleur surprenante de septembre succède à la fraîcheur des intérieurs. Le long de la façade, les patrouilles et relèves des gardes se succèdent. Fusils à baïonnette à la main, ils suivent un protocole millimétré, le visage impassible et le pas régulier.

Luc et Najlaa, un couple ayant participé à la visite, sont visiblement très heureux de leur après-midi. «On est plus venus pour la Grande-Duchesse que pour la visite, qu'on a déjà faite!» s'exclame Najlaa, qui aime beaucoup la famille grand-ducale. «C'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un de la famille en vrai, même si on les voit de loin à chaque fête nationale. Ils sont très agréables, très proches du peuple. Ce n'est pas ailleurs que l'on verrait cela».

L'événement «Guide for one day» prend fin le 15 septembre et cette visite du palais était la dernière de l'année. Devant l'entrée principale, un passant français rumine devant la lourde porte, que la garde commence à refermer. «Voilà 40 ans que je viens régulièrement. C'est la première fois que je vois cette porte ouverte», confie-t-il.

S'il est vrai que les entrailles du palais demeurent mystérieuses pour beaucoup, la porte se rouvrira toutefois dès l'été 2019 pour de nouvelles visites, en compagnie grand-ducale ou non.

