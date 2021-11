Les agents ont notamment repéré des particuliers en possession de documents falsifiés pour passer les contrôles CovidCheck.

Sécurité

En une semaine, la police organise 115 contrôles covid

Les agents ont notamment repéré des particuliers en possession de documents falsifiés pour passer les contrôles CovidCheck.

(pj avec SH) A situation (sanitaire) crispée, policiers aux aguets. Ainsi, comme à l'heure du couvre-feu, il semble que la police grand-ducale accentue ses contrôles du bon respect des règles en vigueur. Il est vrai que la loi actuelle est en vigueur jusqu'à mi-décembre a priori mais qu'il convient de rester prudent face à la remontée des cas covid en cours depuis plusieurs semaines. Ainsi, en une semaine, la police a-t-elle effectué 115 contrôles sur ce seul motif viral.

Il a tout particulièrement été question pour les agents de constater, sur le terrain, la bonne application des mesures CovidCheck. Et plus particulièrement dans le secteur des bars-restaurants et de l'événementiel. Dans la plupart des cas, les certificats n'ont pas été vérifiés ou les employés n'ont pas pu présenter de CovidCheck. Et à y regarder de plus près, dans huit établissements, des infractions ont été relevées.

Dans la plupart des cas, il s'agissait de patrons ayant omis de contrôler l'état sanitaire de leurs clients ou de salariés ne pouvant pas présenter leur attestation Testé, Guéri, Vacciné. Par ailleurs, pour avoir enfreint l'une ou l'autre des règles sanitaires votées par la Chambre, dix personnes ont aussi été mises à l'amende.

Dans ce bilan hebdomadaire, la police signale aussi avoir surpris des individus circulant avec de faux certificats. Une infraction susceptible d'aboutir non seulement à une sanction financière mais également à un passage devant le tribunal.

