Idées de sorties

En train vers la nature: sept chemins de randonnée pour ce week-end

Ce week-end encore, les prévisions météorologiques sont prometteuses. C'est pourquoi la rédaction vous livre ses conseils pour prendre l'air.

Ce week-end la rédaction vous invite à sortir vos chaussures de randonnée et vos bâtons de nordic walking et à laisser votre voiture au garage pour changer. Voici plusieurs sentiers de randonnée auxquels vous pouvez facilement accéder en train.

1) A travers les prairies en dessous du Widdebierg

A plusieurs reprises, le sentier traverse la Syr. Photo: Gerry Huberty

(vb) - Cette randonnée longe des forêts et traverse des prairies et des champs en contrebas du Widdebierg. La randonnée de 6,3 kilomètres de la gare de Betzdorf à Roodt/Syr est tout à fait plate et convient également aux personnes inexpérimentées et aux familles. Le départ se fait à la gare de Betzdorf, d'où le chemin traverse la Syr. Des chemins de campagne mènent à Olingen, où l'historique „Ouljer Millen“ et de belles fermes se trouvent sur le parcours.

Une demi-heure plus tard, les randonneurs se trouvent dans le centre de Roodt/Syr, où l'on peut boire tranquillement une tasse de café ou de chocolat chaud dans un café ou dans le Duerftreff «Beim Lis» . Juste en face se trouve la gare de Roodt/Syr, d'où les randonneurs peuvent prendre le chemin du retour.

2) Explorer Kautenbach et ses environs

(SH) - En raison de l'effondrement du tunnel de Schieburg, il y a actuellement moins de trains sur la ligne nord, mais on peut tout de même se rendre à Kautenbach en 45 minutes depuis la gare centrale de Luxembourg, une fois par heure, même le week-end. Dans la localité de l'Ösling, on peut profiter du calme et de l'idylle rurale. Et les amateurs de randonnées y trouvent également leur compte.

À Kautenbach, les amateurs de randonnée seront comblés. Photo d'archives: Armand Wagner

Ceux qui souhaitent se promener de gare en gare devraient actuellement prendre la direction de Goebelsmühle en raison de la fermeture du tronçon nord. Les deux localités sont séparées par 6,5 kilomètres. Toutefois, comme le chemin est parsemé d'environ 140 mètres de dénivelé, il présente un niveau de difficulté moyen. Il passe par les versants nord boisés de la vallée de la Wiltz avant d'atteindre l'arrivée juste après le confluent de la Wiltz et de la Sauer. Si les 6,5 kilomètres ne suffisent pas, il est possible de prolonger le chemin en direction d'Ettelbrück.

3) Randonnée de 22 kilomètres à travers la Minett

(GlS) -Si vous êtes à la recherche d'un véritable défi et que vous disposez de suffisamment d'endurance, vous êtes au bon endroit dans l'extrême sud du pays. Le sentier CFL 25 de Kayl à Esch mène en effet les randonneurs à travers le paysage unique du Minett sur une distance de 21,8 kilomètres.

L'itinéraire de près de 22 kilomètres mène les randonneurs entre autres au Galgenberg d'Esch. Photo: Chris Karaba

Le point de départ de ce parcours, pour lequel il faut prévoir six heures, est la gare de Kayl. De là, on se rend dans la réserve naturelle Brucherbierg - Lallengerbierg. Les randonneurs passent par Schifflange et Esch et arrivent jusqu'à la frontière française. Enfin, ils passent par Ellegronn et le Galgenberg jusqu'à la gare centrale d'Esch, où le chemin se termine.



4) A travers le „ënneschte Bësch“ à Leudelange

(SAM) - 11,1 kilomètres mènent de la gare de Leudelange à celle de Mamer. Un itinéraire assez plat passe devant le "ënneschte Bësch" protégé, où vivent entre autres le milan noir et l'outarde canepetière, et s'ouvre ensuite sur les champs. Idéal pour les amateurs de randonnée qui craignent les dénivelés trop importants.

La gare de Mamer a été ouverte en 1859. Photo: Pierre Matgé

En passant par des quartiers de villas nobles, le chemin traverse une nouvelle fois la forêt avant d'arriver dans une zone naturelle protégée. Enfin, le chemin passe devant le lycée de Mamer et traverse la rivière Mamer, longue de 27 kilomètres, avant de s'arrêter à la gare de Mamer.

5) En cinq heures de Muensbach à Manternach

(if) - De gare en gare : ceux qui aiment se promener le long des voies ferrées trouveront leur bonheur sur le circuit CFL de près de 24 kilomètres. L'itinéraire ferroviaire passe par Beyren, Kapenaker et Oberdonven jusqu'au bord de la vallée de la Moselle. Le sentier serpente le long de Machtum avec de nombreux points de vue et traverse les vignobles jusqu'à Grevenmacher.

La gare de Münsbach est le point de départ de la randonnée qui dure près de cinq heures. Photo d'archives: Caroline Martin

Après avoir traversé la métropole mosellane et devoir à nouveau monter, la randonnée se poursuit sur le pont de l'autoroute en direction de Haard et Groësteen. De là, on rejoint le point d'arrivée de la randonnée, la gare de Manternach, en empruntant le CR 139. Il faut prévoir un peu moins de cinq heures pour la randonnée.

6) De Niederkorn à Rodange

(ela) - Le point de départ de cette randonnée ferroviaire d'environ 12 kilomètres est la gare de Niederkorn, qui se trouve dans la rue des Trévires. De là, on arrive au centre-ville de Niederkorn, on passe devant l'hôpital et on est ensuite guidé vers la forêt. Le circuit emprunte une partie du Sentier des Mineurs, un sentier national qui serpente à travers d'anciennes zones d'extraction de minerai. Il passe par la réserve naturelle du «Prënzebierg», dont fait également partie la mine à ciel ouvert désaffectée «Giele Botter».

Les parois d'extraction sont clairement visibles au Giele Botter. Aujourd'hui, ils font partie du magnifique décor naturel de la région. Photo d'archives: Lex Kleren

Après avoir traversé des zones résidentielles appartenant à Lamadelaine, le circuit se termine à la gare de Rodange. Pour ceux qui souhaitent raccourcir le tour, il est possible de prendre le raccourci de 1,8 km balisé CFL 29a à partir de Prënzebierg jusqu'à la gare de Pétange.

7) Goebelsmühle - Michelau

(stm) - Le CFL Tour 9 de la gare de Goebelsmühle à Michelau est certes assez court avec ses huit kilomètres, mais il faut tout de même affronter 250 mètres de dénivelé. Après le départ à Goebelsmühle, on contourne le confluent de la Wiltz et de la Sauer. Ensuite, la montée est constante. La vue de plus en plus dégagée sur la vallée de la Sûre fait toutefois oublier l'effort.

Le chateau de Bourscheid. Photo: Guy Jallay

Arrivé en haut, le château de Bourscheid vous attend et offre une vue magnifique sur la vallée. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici ne devraient pas manquer de visiter le château. Ensuite, on descend à la gare de Michelau. Si l'envie de marcher vous prend, vous pouvez continuer sur le Tour 10 pendant dix kilomètres jusqu'à Ettelbrück.

