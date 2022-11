La Luxembourgeoise Aida Nazarikhorram est très attentive aux protestations en cours dans son ancien pays, l'Iran. Elle a elle-même eu affaire à la police des mœurs.

Une Iranienne du Luxembourg

«En tant que femme, tu dois être très forte»

Aida Nazarikhorram se souvient encore très bien du moment où elle a quitté son Iran natal pour commencer une nouvelle vie au Luxembourg. C'était bien plus qu'un simple déménagement dans un autre pays, avec une autre culture. Il s'agissait alors d'un acte personnel de libération, même si, pendant ce bref instant, elle n'a rien fait de plus que de faire disparaître un morceau de tissu dans son sac à main. Mais ce petit geste signifiait beaucoup pour elle. Parce qu'avec ce foulard, elle se débarrassait aussi de ces entraves qui avaient tant limité sa vie jusqu'à présent. Et elle n'était pas la seule: «Lorsque l'avion a décollé, de nombreuses femmes ont immédiatement retiré leur hijab», raconte cette docteure.

«Cela n'a rien à voir avec les convictions des gens», souligne la jeune femme, aujourd'hui âgée de 36 ans. Le hijab est plutôt quelque chose qui est imposé à la plupart des femmes en Iran, explique Aida Nazarikhorram. Elle apprécie de voir ses longs cheveux brun foncé flotter dans le vent de novembre, ici, sur la terrasse du toit du siège de son entreprise sur le boulevard Prince Henri, dans la capitale luxembourgeoise. «Un sentiment incroyablement agréable quand on vous interdit cela dès votre plus jeune âge, quand on doit craindre les poursuites des autorités si une seule mèche dépasse.»

Aida Nazarikhorram raconte qu'elle a elle-même été arrêtée deux fois par la police des mœurs pendant ses études de médecine dans sa ville natale de Hamadan, au nord-ouest de l'Iran. Aujourd'hui encore, cela lui semble surréaliste. «Mon foulard était un peu trop large ou mon pantalon un peu trop serré, c'est complètement ridicule», confie la jeune femme. Mais les gardiens de la morale l'ont emmenée au poste. Si ses parents ont pu la faire sortir au bout de quelques heures, à deux reprises, Aida était encore en proie à des crises de panique, des années plus tard, lorsqu'elle voyait un policier dans la rue. «Et puis, pendant plusieurs années, j'ai fait des cauchemars dans lesquels j'essayais d'échapper à la police des mœurs.»



Une nouvelle patrie au Luxembourg

Au cours de ses études, elle a réalisé que les symptômes qu'elle vivait étaient des caractéristiques classiques d'un trouble du stress post-traumatique. «Je vivais donc quelque chose que quelqu'un subit en zone de guerre ou lors d'une catastrophe naturelle, simplement parce que j'ai été arrêtée deux fois», explique Aida Nazarikhorram. «Et maintenant, quand je vois le courage des femmes en Iran, c'est incroyable, car en tant que femme ayant vécu en Iran, je sais ce que cela signifie. Je sais combien il faut de courage et de bravoure à quelqu'un pour être prêt à sacrifier sa vie pour ce mouvement.»

Le courage - même s'il est d'une autre nature - Aida Nazarikhorram et son mari Pouyan Ziafati en ont également fait preuve. Loin de leur pays, ils ont construit leur propre existence. Comme son partenaire rédigeait sa thèse de doctorat sur le thème de l'intelligence artificielle au Luxembourg, sa femme l'y a suivi en 2014. Ils ont rapidement reconnu le potentiel des robots dans le travail avec les enfants autistes. Le couple a fondé la start-up «LuxAI», qui fabrique de petits robots éducatifs blancs et les exporte aujourd'hui dans 20 pays.

Après huit ans de résidence, le Luxembourg est devenu pour eux une deuxième patrie: «C'est un pays très ouvert. Quand on commence à vivre ici, on n'a pas vraiment l'impression d'être un étranger.» Cela fait désormais cinq ans que le couple n'est pas retourné dans son ancienne patrie, où vit toute sa famille.

C'est d'abord le stress professionnel qui les a empêchés de prendre des vacances. Puis un autre facteur s'est ajouté aux raisons d'éviter le pays: «À partir d'un certain point, nous avons remarqué que ce n'était plus sûr, car le gouvernement ne cesse d'emprisonner des gens sans raison». Il y a régulièrement des rapports sur des personnes ayant une double nationalité qui sont arrêtées sous divers prétextes et servent ensuite de moyen de pression diplomatique.



Deux vies parallèles

Ces jours-ci, son entreprise, qui va bientôt déménager dans des locaux plus grands, exige un engagement total. Mais depuis près de deux mois, non seulement les journées, mais aussi les soirées sont extrêmement intenses, comme le raconte Aida Nazarikhorram. «Nous menons pour ainsi dire deux vies en même temps, mon mari et moi. Dès que le travail est terminé, la deuxième vie commence, et cela signifie: comment vont les gens en Iran?»

Depuis la révolution de 1979, le pays est de fait un État dans lequel un groupe islamiste radical règne d'une main de fer. De temps en temps, les plus de 85 millions d'Iraniens se révoltent contre les mollahs. Mais jamais les protestations n'ont été aussi violentes et généralisées que ces deux derniers mois.

Chaque jour, quelque part dans l'immense pays, des gens descendent dans la rue; parfois par dizaines, parfois par centaines, parfois par milliers. Des femmes se libèrent de leurs voiles. Des couples s'embrassent en pleine rue. Pour le régime, il s'agit d'actes de provocation auxquels il réagit souvent avec la plus grande fermeté. Selon les Nations unies, plus de 300 personnes sont déjà mortes, dont plus de 40 enfants. Comme les téléphones portables suivent presque partout, le monde entier est témoin de ces scènes.

Si l'on regarde les quatre dernières décennies sous le règne des ayatollahs, on voit que le fondement de cette autocratie repose sur l'oppression des femmes. Aida Nazarikhorram

Dans la salle de réunion du siège de son entreprise, Nazarikhorram sort son téléphone portable. Grâce à des applications comme Telegram, elle est informée de ce qui se passe en Iran en direct: «Je suis ici, mais j'ai l'impression d'être là-bas», dit-elle. Comme signe extérieur de solidarité, elle porte un pull noir avec l'inscription «Women - Life - Freedom» (Femmes - Vie - Liberté) dans les couleurs nationales iraniennes.

Sur l'écran de cette femme médecin et entrepreneuse, de nouvelles photos, vidéos de téléphones portables et messages arrivent toutes les quelques secondes. Parmi elles, des scènes de violence brutale difficiles à supporter: des forces de sécurité qui tirent sur des manifestants sans défense. Des gens couverts de sang.

Être libre

«Si l'on regarde les quatre dernières décennies sous le règne des ayatollahs, on voit que le fondement de cette autocratie repose sur l'oppression des femmes. Sur le fait que les femmes sont considérées comme des citoyennes de second rang.» Les protestations actuelles ont également pour origine le destin d'une femme.

La jeune Iranienne kurde de 21 ans Mahsa Amini, une étudiante, avait été arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs de Téhéran en raison de sa tenue vestimentaire supposée «non islamique». Quelques mèches de cheveux étaient probablement visibles sous son foulard. Il est possible que la jeune femme ait été poussée contre la vitre dans la voiture de police, il est également possible qu'elle ait été frappée à la tête plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'après quelques heures de garde à vue, elle a été hospitalisée et est décédée trois jours plus tard.

Quel regard porte Aida Nazarikhorram sur cette jeune étudiante qui ne demandait pourtant pas grand-chose de plus que d'être elle-même, que d'être libre? «Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune fille n'a même pas essayé d'être libre», répond la docteure. Mahsa Amini a en fait porté son hijab de manière assez correcte, selon les directives des mollahs. «Et c'est pour cela que cela a déclenché une si grande révolte, parce que les gens ont réalisé que même si on respecte les règles, on risque d'être tuée par ces policiers.»

Le hijab est la pointe de l'iceberg

D'innombrables femmes iraniennes ont enlevé leur foulard ces dernières semaines, voire l'ont même brûlé en public. Aida Nazarikhorram illustre ce que cela signifie: «Si tu retires ton hijab, tu dois dire adieu au reste de tes études. A un futur emploi. C'est le minimum. Si tu ne te fais pas arrêter, tabasser, violer, tuer».

Mais il ne faut pas réduire les protestations au seul hijab; cela simplifie trop le mouvement. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le cœur du problème, c'est l'oppression des femmes iraniennes: «Il s'agit de dignité. Il s'agit des droits humains. Il s'agit de démocratie.»

Mais dans quelle mesure la protestation actuelle est-elle singulière? Après tout, l'Iran a toujours connu des troubles, même très violents; les gens ont exprimé leur mécontentement contre la hausse des prix ou les élections truquées. Mais au désir ardent de réformes, le régime a généralement répondu par une répression accrue.

La peine, c' est la prison. C'est le viol, c'est la torture, c'est la mort - ou nous serons libres une fois pour toutes. Aida Nazarikhorram

Pourtant, pour Aida Nazarikhorram, il y a cette fois une différence avec les manifestations précédentes. «J'ai grandi avec l'idée qu'en tant que femme, il faut être extrêmement forte et qu'il faut revendiquer ses droits», souligne-t-elle. Toutes ces femmes qui, pendant des années, ont mené une lutte quotidienne pour des libertés plus ou moins grandes, sont désormais déterminées à tout: elles ont atteint un point de non-retour.

Toutes celles qui descendent dans la rue sont conscientes que «la peine, c'est la prison. C'est le viol, c'est la torture, c'est la mort - ou nous serons libres une fois pour toutes». C'est pourquoi il s'agit d'une révolution, Aida Nazarikhorram en est convaincue. Le régime oppressif iranien doit être renversé et une démocratie laïque doit être construite à la place.

La jeune femme soutient cette lutte contre le régime en descendant dans la rue ici, au Luxembourg, et en étant présente pour sa famille. Tous les jours, elle téléphone à ses proches, car la situation est très incertaine: «Si on n'a pas de nouvelles d'eux pendant une journée, c'est assez effrayant».

